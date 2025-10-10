Para prevenir actos inmorales, Pramono añade CCTV en TM Ragunan

Jacarta – El gobierno provincial de DKI Yakarta agregará cámaras de vigilancia o circuito cerrado de televisión (circuito cerrado de televisión) junto con la apertura de prueba del Parque de Vida Silvestre Ragunán Por la noche.

Gobernador de DKI Yakarta Pramono Anung Wibowo dijo que esto se hizo para aumentar la seguridad y evitar que ocurran delitos. inmoral en este destino turístico.

«Ahora realmente hemos preparado (la incorporación de CCTV). Y si eso sucede (inmoral), entonces, por supuesto, tomaremos medidas firmes», dijo Pramono en el Ayuntamiento de Yakarta el viernes.



Parque de Vida Silvestre Ragunan, sur de Yakarta Foto : VIVA.co.id/Fajar Ramadán

Porque quiere que Yakarta tenga cada vez más lugares que la gente pueda disfrutar, no sólo por la mañana y por la tarde, sino también por la noche.

Según él, la gente trabaja generalmente desde la mañana hasta la tarde, por lo que quiere ofrecer un área de recreación para la gente por la noche.

«Estamos probando en Ragunan el sábado porque queremos ver la respuesta. Si va bien, por supuesto que lo pondremos en orden y prepararemos todas las instalaciones, incluidas las mipymes, etc.», dijo Pramono.

Ragunan Wildlife Park (TMR) se podrá visitar por la noche a partir del sábado (10/11/2025) junto con la apertura del programa «Noche en el Zoológico de Ragunan», con horario operacional De 18.00 a 22.00 horas.

Los visitantes que quieran pasear viendo animales nocturnos (activos durante la noche) pueden visitar varios recintos/áreas designados para animales nocturnos, incluidos recintos/áreas de pequeños mamíferos, recintos/áreas de tigres, recintos/áreas de terrarios y recintos/áreas de hipopótamos.

Hay un servicio de coche eléctrico disponible para alquilar por 250.000 IDR la hora con capacidad para cinco personas.

En este lugar, los cuidadores del zoológico ofrecerán alimentación animal y atracciones educativas en un horario predeterminado.



Gorila Komu en su recinto, Ragunan Wildlife Park, en el sur de Yakarta

Luego, para apoyar las operaciones nocturnas, la dirección también prepara diversas infraestructuras de apoyo, como alumbrado público, iluminación en áreas de animales y áreas de picnic nocturno. El sistema de iluminación está dispuesto de tal forma que no perturbe el comportamiento natural de los animales.

Aparte de eso, oficiales de seguridad y guías de campo siempre estarán de guardia y monitorearán las actividades de los visitantes durante el horario de atención. (Hormiga)