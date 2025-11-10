«Para nosotros no existe nada imprescindible» en fusiones y adquisiciones

David Ellison minimizado SupremoLa necesidad de adquirir Warner Bros. Discovery durante una conferencia telefónica con analistas de Wall Street el lunes después de que la compañía revelara ganancias que reflejan la cuesta arriba que enfrenta para revitalizar sus activos de cine y televisión.

«Es importante saber que no es algo imprescindible para nosotros. Realmente consideramos esto como compra versus construcción, y tenemos absolutamente la capacidad de construir para llegar a donde queremos», dijo Ellison a los analistas de Wall Street cuando se le preguntó sobre la búsqueda de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount. «Creemos que podemos lograr nuestros objetivos de transmisión y que podemos impulsar la eficiencia empresarial y crear valor y generación de flujo de caja libre a largo plazo en todo el edificio».

Ellison también prometió ser “disciplinado” en su enfoque para buscar activos adicionales”. Se entiende que Paramount en las últimas semanas ha presentado dos ofertas para adquirir todo Warner Bros. Discovery, incluidas sus redes de cable lineal.

“En lo que se refiere a fusiones y adquisiciones, para nosotros todo se vinculará con si acelera esos tres principios fundamentales y para nosotros”, dijo Ellison. «Somos afortunados de tener el balance para poder ser oportunistas cuando pensamos que las fusiones y adquisiciones acelerarán nuestros objetivos, pero también somos operadores propietarios disciplinados a largo plazo. Siempre abordaremos las cosas a través de la lente de: ¿Cómo maximizamos el valor para los accionistas? Y desde el punto de vista de las fusiones y adquisiciones, siempre será: ¿Cómo aceleramos y mejoramos nuestros principios North Star?».

Más por venir