Para mí, ¿qué moto es adecuada?

Yakarta, Viva – Immanuel Ebenezer Gerungan (IEG) mientras se desempeñaba como Viceministro de Manpower recibió una unidad de vehículos de dos ruedas después de preguntarle al coordinador del personal institucional y K3 del Ministerio de Manpower Irvian Bobby Mahendro (IBM).

«Cuando pedí una motocicleta, IEG habló con IBM, sabía que estabas jugando una gran motocicleta. Si para mí (IEG), qué motocicleta es adecuada», dijo el presidente KPK (Comisión de erradicación Corrupción), Setyo Budiyanto fue citado el domingo 24 de agosto de 2025.

La conversación está relacionada con el supuesto caso de extorsión en la gestión de los certificados de seguridad y salud ocupacional (K3) dentro del Ministerio de Manpower.

«Entonces IBM compró y lo envió a su casa, uno Ducati«Dijo.

La compra de una moto Ducati se llevó a cabo fuera de la carretera o sin cartas. Por lo tanto, dijo, el KPK sospechaba que la compra se llevó a cabo con el objetivo de ocultar transacciones.

El KPK el viernes 22 de agosto de 2025 estableció Immanuel Ebenezer junto con otras 10 personas como sospechosos en el supuesto caso de extorsión relacionado con la gestión de los certificados de seguridad y salud ocupacional (K3) dentro del Ministerio de Manpower.

Fue llamado KPK recibió RP3 mil millones, y un vehículo de dos ruedas de dos ruedas.

Además, el KPK detuvo a Immanuel Ebenezer y a otros 10 sospechosos durante los primeros 20 días, que contó del 22 de agosto al 10 de septiembre de 2025 en el Centro de detención de ramas rojas y blancas de KPK. (Hormiga)