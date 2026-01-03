Para mejorar la conectividad afectada por el desastre de Sumatra, Bank Mandiri crea sinergias con el Ministerio de Defensa para construir cinco puentes Bailey

Jacarta – Banco Independiente sigue destacando su compromiso como institución financiera estatal que desarrolla su función como agente de creación de valor social. En consonancia con esta función, Bank Mandiri está colaborando con el Ministerio de Defensa de la República de Indonesia (Kemenhan) en el desarrollo de cinco puente tipo bailey para ayudar a restaurar la conectividad a áreas que han quedado aisladas como resultado desastre Inundaciones y deslizamientos de tierra en Sumatra.

El director presidente de Bank Mandiri, Riduan, afirmó que esta iniciativa es parte del apoyo real de Bank Mandiri como socio estratégico del gobierno para acelerar el manejo de los impactos de los desastres y garantizar que las actividades sociales y económicas en la comunidad puedan reanudarse de manera sostenible. Se espera que la presencia del Puente Bailey sea una solución temporal eficaz antes de que se realice el desarrollo de infraestructura permanente.

Destacó que la sinergia entre Bank Mandiri y el Ministerio de Defensa refleja la colaboración intersectorial para responder a las necesidades de las comunidades en áreas afectadas por desastres. Según él, la selección del Puente Bailey se basó en sus características de adaptabilidad, fácil instalación y movilidad según las necesidades del campo.

«Esta sinergia es una manifestación concreta de la presencia del Estado en la aceleración de la gestión de desastres. Se eligió el puente Bailey porque su instalación es relativamente rápida y muy adecuada a las condiciones de la zona afectada, por lo que puede ser utilizado inmediatamente por la comunidad», dijo Riduan en un comunicado oficial el sábado 3 de enero de 2026.

Además, Riduan añadió que a través de esta colaboración, Bank Mandiri espera que el puente pueda convertirse en un medio vital para conectar a los ciudadanos para la movilidad, la distribución de ayuda y el acceso a los servicios públicos. De esta manera, el proceso de recuperación social y económica en las zonas afectadas podrá desarrollarse de forma más óptima.

Mientras tanto, desde finales de noviembre hasta mediados de diciembre de 2025, Bank Mandiri ha distribuido y preparado más de 288.889 paquetes de ayuda a las zonas afectadas en Aceh, Sumatra del Norte y Sumatra Occidental, que van desde paquetes de alimentos básicos, medicamentos, artículos de primera necesidad para mujeres y niños pequeños, mantas, generadores, agua potable, colchones plegables y ropa adecuada, como parte de la respuesta humanitaria en curso de la empresa.

Esta coherencia enfatiza el papel del Banco Mandiri como socio estratégico para el gobierno que continúa presente, actúa rápidamente y tiene un impacto real en la recuperación de la comunidad. A principios de año, Bank Mandiri también participó activamente en el apoyo a la construcción de 600 unidades residenciales Danantara (Huntara) en Aceh Tamiang Regency.