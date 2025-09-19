Para hacerlo más calificado, Ikang Fawzi To Endang S Tourina toma la prueba de competencia de cantantes y músicos

Yakarta, Viva – Instituto de Gestión Colectiva para la Protección de Derechos Cantante y los músicos de grabadora indonesia (LMK Pappri) realizaron una serie de actividades importantes para aumentar la capacidad de sus miembros. El evento que duró tres días, del 16 al 18 de septiembre de 2025, en el edificio de la Biblioteca Nacional, Yakarta, se centró en la capacitación y la certificación de competencia para cantantes y músico.

El presidente de LMK Pappri, Johnny Maukar, enfatizó que esta es una forma de responsabilidad de Pappri para garantizar que la calidad y la competencia de sus miembros sigan siendo relevantes. El evento fue inaugurado por el Secretario Nacional de la Biblioteca, Dres. Joko Santoso, M.Hum, quien representó al jefe de la Biblioteca Nacional. Desplácese para conocer la información completa, ¡vamos!

El primer día, 16 de septiembre, LMK Pappri realizó un taller sobre la utilización del potencial musical digital, así como las oportunidades y amenazas de inteligencia artificial (IA) en la industria de la música. Este tema es el enfoque principal, dado el rápido desarrollo de la tecnología.

«La IA es una revolución en la industria de la música que tendrá un impacto en las oportunidades y una amenaza para los jugadores de música. Para anticipar esto, los miembros de Pappri LMK deben poder entender la IA», dijo Johnny Maukar en Yakarta, el jueves 18 de septiembre de 2025.

La espada de Ayu Soraya, quien también es administradora de LMK Pappri, explicó que el taller fue diseñado para llegar a todos los miembros.

«Este taller se lleva a cabo de manera en línea y en línea, el objetivo es seguir los miembros de LMK Pappri domiciliado en Yakarta y fuera de la ciudad», dijo Ayu Soraya.

Después del taller, Pappri continuó actividades con capacitación basada en competencias (PBK) el 17 de septiembre, seguido de pruebas de competencia el 18 de septiembre de 2025. LMK Pappri en colaboración con el Instituto de Certificación de Música Indonesia (LSPMI) y la Agencia Nacional de Certificación Profesional (BNSP) para este proceso de certificación.

La cantante Mila Rosa, quien se desempeñó como gerente de calidad de LSPMI, explicó la importancia de los certificados profesionales.

«El certificado profesional es el reconocimiento del estado de las competencias de sus ciudadanos de acuerdo con su profesión», dijo.

Mila agregó, hay cinco esquemas que pueden ser elegidos por los participantes, a saber, el esquema de compositores, cantantes, músicos, jueces de música y arreglista.

Teniendo en cuenta la importancia de la certificación en la profesión musical, el número de participantes que se registraron en auge. El comité finalmente limita alrededor de 100 personas que participaron en la certificación, provenientes de Yakarta y fuera de la ciudad.

Algunos grandes nombres en el mundo de la música parecen estar presentes y participaron en esta prueba de competencia, incluidos los cantantes de rock senior Ikang FawziEl legendario baterista de los Mercys Reynold Panggabean, el cantante senior Endang S. Tourina, Shania, a Fryda Luciana.