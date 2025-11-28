Para hacerlo aún más genial, ¡échale un vistazo a los elegantes trucos de combinación y combinación de moda para las fiestas!

Jacarta – Día festivo El fin de año está a la vuelta de la esquina y es hora de actualizar tu estilo para mantenerte cómodo y con estilo cuando viajas. Desde atuendos para clima tropical hasta destinos con temperaturas frías, hay muchas maneras de lucir sin esfuerzo sin dejar una impresión elegante y modesta.

Lea también: El descuento KAI del 30 por ciento en billetes de tren para el período de vacaciones de Navidad se puede comprar hoy



Eras Pragitha, directora de Creative Rendezvous Modest Market, compartió varias guías de estilo que pueden usarse como referencia al elegir atuendos navideños.

«Para las vacaciones, especialmente en países con clima tropical, recomendamos prendas de moda cómodas y ajustadas, como prendas de abrigo largas y hiyabs instantáneos con materiales que absorban el sudor», afirmó Eras en su declaración, citada el viernes 28 de noviembre de 2025.

Lea también: Las vacaciones cortas se convierten en motor impulsor de la economía turística hacia fin de año



Añadió que las camisetas a rayas se estaban convirtiendo en la prenda más buscada.

Lea también: Demandado por divorcio de Raisa, Hamish Daud muestra fotos de vacaciones en la playa



«El material es fresco y muy moderno para un estilo informal de vacaciones», dijo.

Para destinos de clima fresco, las prendas de punto son una opción segura: fáciles de combinar, aún modestas y brindan calidez sin verse voluminosas. Mientras, para viajes a playas como Bali o Lombok se recomiendan materiales como el bambú, el tencel y el foil de algodón porque son ligeros y transpirables. Mezclar y combinar un exterior largo con un interior liso o un vestido fluido puede ser un pilar para mantener las fotos de tus vacaciones impecables.

El modesto mercado Rendezvous está aquí de nuevo en Yakarta

Después de compartir mucha inspiración. moda navideñaLa buena noticia: puedes encontrar estos artículos directamente en Rendezvous Modest Market. Este bazar de moda modesto más grande regresa para su cuarta edición del 26 al 30 de noviembre de 2025 en el AEON Mall Tanjung Barat, en el sur de Yakarta.

No sólo variaciones, varias marcas también ofrecen importantes reducciones de precio. Varios artículos que originalmente costaban 135.000 IDR ahora están por debajo de 100.000 IDR. También hay productos que han bajado de 300.000 IDR a 100.000 IDR siguiendo la tendencia de promoción de fin de año.

Participaron un total de 64 marcas, desde hijabs, ropa musulmana, bolsos y zapatos hasta ropa informal y formal. Muchos de ellos presentan colecciones especiales para las fiestas, que incluyen prendas de punto, prendas exteriores largas, hiyab instantáneos y colecciones hechas con materiales geniales. Varias marcas también ofrecen colecciones originales que aún no se han lanzado en las tiendas en línea.