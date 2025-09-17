Para Good ‘Soundtrack presenta tres canciones anteriormente inaudadas

Una fecha de lanzamiento para «Malvado: para siempre – La banda sonora «se anunció el martes por la mañana, y con ella, una noticia intrigante no solo una sino dos canciones que fueron escritas especialmente para la próxima película de Stephen Schwartz. Damas principales Cynthia Erivo y Ariana Grande Ambos obtienen nuevos números en solitario con estas adiciones.

Las dos canciones escritas por Schwartz para la segunda película son «No Place Like Home», interpretadas por Erivo como Elphaba, y «The Girl in the Bubble», interpretada por Grande como Glinda.

Se espera que «No Place Like Home» y «The Girl in the Bubble» sean elegibles para los Oscar, a diferencia de cualquiera de las canciones de la primera película, que habían agregado versos pero no presentaban canciones completamente nuevas.

No espere escuchar necesariamente estas nuevas canciones antes de que los espectadores en todo el país obtengan su primer crack al escucharlas en el contexto de la nueva película. El álbum de banda sonora «Wicked: For Good» saldrá el 21 de noviembre, que también es la fecha de apertura de la película.

Además de las dos canciones recién escritas, Schwartz promete material adicional que se ha incorporado a las canciones más familiares que se han transferido del ACT II del musical del escenario.

«Estoy especialmente feliz de que el álbum de la banda sonora de ‘Wicked: For Good’ tenga mucha música nueva», dijo Schwartz en un comunicado. «Además de dos canciones nuevas, hay muchas cosas nuevas en varias otras canciones existentes. Por lo tanto, no solo los oyentes llegan a la partitura por primera vez, sino a los fanáticos del álbum de elenco originales de Broadway, tendrán mucho que descubrir».

Schwartz había revelado previamente que estaba escribiendo una nueva canción para la segunda película, pero los fanáticos aún deberían sorprenderse de que obtengan dos. El compositor y compositor también había mencionado en las entrevistas para la primera película que la segunda le haría traer algo de material que se cortó durante el desarrollo de la versión en el escenario, debido a que no quería reducir la velocidad del impulso dramático acelerado del segundo acto.

Otra canción incluida en el nuevo álbum es «The Wicked Witch of the East», cantada por Marissa Bode, Erivo y Ethan Slater. Esta canción fue incluida en el escenario musical pero no incluida en el álbum de elenco original en ese momento.

«Every Day More Wicked», que abre el álbum de la banda sonora, es un título que no se encuentra en la versión en el escenario de «Wicked», aunque esa frase ocurre en la letra de «Thank Goodness», por lo que los productores pueden estar considerando una consecuencia de ese número, en lugar de una canción completamente nueva.

Desplácese hacia abajo para ver la lista completa de pistas de 11 canciones para la banda sonora.

El Acto II de «Wicked» siempre tuvo menos números destacados de la firma para el elenco que el Acto I, así como solo menos canciones en general, aunque, obviamente, el climático «para el bien» está en el repertorio junto con «desafiar la gravedad», lo suficiente como para haber sido agregado como un subtítulo para la película. Los nuevos números en solitario para Grande y Erivo seguirán agregando no solo hasta el puntaje, sino, sino, presumiblemente, una gravedad de balada adicional.

El álbum se lanzará como un CD, un conjunto de vinilo de dos lp y un paquete LP de doble imagen-disco de imagen, así como digitalmente. Las tiendas Target llevarán una versión lenticular exclusiva, y Amazon, Walmart y Barnes & Noble también tendrán sus propias variantes exclusivas. Las diferentes ediciones de la banda sonora se pueden reservar aquí.

Lista de canciones «Wicked: For Good – The Soundtrack»:

Todos los días más malvado: el elenco de películas malvadas, Cynthia Erivo Ft. Michelle Yeoh, Ariana Grande

Gracias a Dios / No podría ser más feliz – Ariana Grande, el elenco de la película Wicked Ft. Michelle Yeoh

No hay lugar como el hogar – Cynthia Erivo

La bruja malvada del este – Marissa Bode, Cynthia Erivo, Ethan Slater

Maravilloso – Jeff Goldblum, Ariana Grande, Cynthia Erivo

No soy esa chica (repetición) – Ariana Grande

Mientras seas mía – Cynthia Erivo y Jonathan Bailey

No hay buena acción – Cynthia Erivo

March of the Witch Hunters – Elenco de películas malvadas, Ethan Slater

La chica de la burbuja – Ariana Grande

Para bien – Cynthia Erivo y Ariana Grande