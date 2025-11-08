Para facilitar las cosas a los usuarios de vehículos eléctricos, PLN presenta el primer centro SPKLU en Yogyakarta

Jacarta – PT PLN (Persero) inauguró la Estación de Servicio Vehículos eléctricos General (SPKLU) Centro en la Oficina de Yogyakarta de la Unidad de Implementación de Servicio al Cliente (UP3) de PLN, Bantul, Región Especial de Yogyakarta (bricolaje), para proporcionar comodidad a los usuarios de vehículos eléctricos, también conocidos como vehículos eléctricos (vehículo eléctrico).

El asistente de la Secretaría Regional de Asuntos Económicos de DIY, Tri Saktiyana, explicó que el Centro SPKLU es un centro de carga de vehículos eléctricos a gran escala que cuenta con al menos 10 conectores de cargador.

«Esta infraestructura fue construida en una ubicación estratégica y está equipada con instalaciones y gestión integradas para aumentar la comodidad de los usuarios de vehículos eléctricos», dijo Tri en su comunicado del sábado 8 de noviembre de 2025.



Ilustración de un cargador SPKLU atascado en un coche eléctrico

Para el Centro SPKLU en la Oficina UP3 de Yogyakarta, consta de ocho unidades de carga ultrarrápidas con un total de 16 conectores, una unidad de carga estándar con un conector y una unidad SPKLU de dos ruedas con 6 conectores.

Esta instalación también se apoya en una moderna sala de espera (lounge), para brindar comodidad a los usuarios de vehículos eléctricos. Tri espera que la presencia del Centro SPKLU sea importante para fortalecer la infraestructura de vehículos eléctricos en Yogyakarta, considerando que el número de usuarios sigue aumentando con el tiempo.

«El Gobierno Regional DIY acoge con satisfacción la iniciativa del PLN que está en consonancia con el espíritu de Provincia Inteligente. La presencia del Centro SPKLU fortalece la infraestructura que apoya la movilidad verde en Yogyakarta», dijo.

El profesor de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Gajah Mada, Tumiran, que también estuvo presente en la inauguración, evaluó que el funcionamiento del Centro SPKLU es una parte integral de los esfuerzos para acelerar la transición energética nacional.

«El Centro SPKLU Yogyakarta es la base de una ciudad Smart Grid que integra energía renovable, digitalización y movilidad eléctrica. Esto no es sólo una instalación, sino un símbolo del cambio hacia la energía limpia basada en la tecnología», dijo Tumiran.

Mientras tanto, el director de distribución de PLN, Arsyadany G. Akmalaputri, dijo que se seguirá acelerando la construcción del Centro SPKLU para garantizar que los clientes de vehículos eléctricos reciban el máximo servicio para sus vehículos eléctricos.

Esto está en línea con las instrucciones del gobierno a través del Reglamento Presidencial Número 79 de 2023 sobre acelerar la provisión de infraestructura para vehículos eléctricos como uno de los pasos para acelerar la transición energética hacia Emisiones Netas Cero en 2060 o antes.