Para estimular la innovación y la tecnología en la construcción, Brantas Abipraya celebra el ‘Abipraya Innofest 2025’

Jacarta – sector EMPRESARIAL construcciónPT Brantas Abipraya (Persero), enfatizó su compromiso de continuar creando una variedad de ideas y soluciones creativas. tecnologíaa través del evento Abipraya Innofest 2025.

La secretaria corporativa de Brantas Abipraya, Dian Sovana, explicó que el evento, que mostró el trabajo de varios empleados de diversas unidades de negocios, unidades de trabajo y también proyectos creados por Abipraya, se realizó para conmemorar el 45 aniversario de la empresa.

«Esta celebración de aniversario es un impulso importante para que Abipraya fortalezca su compromiso con la innovación, la transformación digital, el apoyo al programa Asta Cita y la aportación de valor añadido para el desarrollo de la infraestructura nacional», dijo Dian en su declaración del jueves 13 de noviembre de 2025.



[Humas PT Brantas Abipraya (Persero)] Foto : VIVA.co.id/Mohammad Yudha Prasetya

La Dian aseguró que durante sus 45 años de trabajo en el desarrollo del país, Brantas Abipraya continuó adhiriéndose a los valores tradicionales de trabajo duro, trabajo inteligente e integridad.

«Ahora vamos un paso más allá llevando a cabo transformación Y innovación como fuerza principal para enfrentar los desafíos industria La construcción es cada vez más dinámica», afirmó.

A través de este evento de innovación, Brantas Abipraya enfatiza su compromiso de convertirse en una empresa constructora nacional que se adapta a los desarrollos tecnológicos. «Especialmente en la implementación del modelado de información de construcción (BIM), la gestión de proyectos digitales y las iniciativas de construcción ecológica», dijo Dian.

Esta actividad no es solo una celebración de la innovación, sino que es parte de una transformación sostenible hacia una industria de la construcción más ecológica, más eficiente y adaptable a los tiempos cambiantes. Dian agregó que, con espíritu de innovación, Brantas Abipraya confirmó su papel como agente de cambio que no sólo construye infraestructura física.

«Pero también genera valor y un futuro sostenible», afirmó.

A título informativo, además de las actividades de innovación, el 45º aniversario también estuvo lleno de diversas actividades sociales, como la compensación a los huérfanos y la plantación de 1.500 plántulas de árboles como una forma de compromiso de Brantas Abipraya de apoyar los programas de sostenibilidad ambiental.

Además, Brantas Abipraya también distribuyó donaciones en forma de libros de cuentos para niños, ropa adecuada y botellas a través de varias fundaciones en Jabodetabek.