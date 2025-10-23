Para estimular la inclusión financiera, Akulaku Finance presenta Akulaku PayLater en FinExpo 2025

Jacarta – Empresa de financiación digital, PT akulaku Finance Indonesia también lo animó FinExpo 2025 organizado por la Autoridad de Servicios Finanzas (FSA) en Surabaya, como parte de la serie Moon Inclusión Finanzas (BIK).

El evento FinExpo 2025, que tendrá lugar del 23 al 26 de octubre de 2025 en el Atrium de Tunjungan Plaza 6, Surabaya, contará con varias instituciones de servicios financieros que colaborarán para ampliar el acceso financiero y la educación del público.

El director presidente de PT Akulaku Finance Indonesia, Perry Barman Slangor, dijo que, a través de su participación en FinExpo 2025, su partido presentó a Akulaku Pagar después como una solución de financiamiento digital que brinda flexibilidad en los pagos, ayuda a las personas a administrar el flujo de efectivo y puede usarse para transacciones tanto en línea como en tiendas fuera de línea.

PT Akulaku Finance Indonesia anunció que Akulaku PayLater, como producto Compre ahora y pague después (BNPL) del Grupo Akulaku, está nuevamente activo para distribuir financiamiento a usuarios y clientes.

«Nuestra participación en FinExpo 2025 es una manifestación concreta del compromiso de Akulaku Finance Indonesia de apoyar una mayor inclusión financiera en Indonesia», dijo Perry en su declaración del jueves 23 de octubre de 2025.

A través de actividades en el stand y sesiones interactivas, Akulaku Finance Indonesia busca brindar una experiencia directa al público sobre los beneficios y la facilidad de uso de Akulaku PayLater.

«Además de fortalecer la comprensión de la importancia de las transacciones financieras responsables», dijo Perry.

Con las diversas actividades que se llevan a cabo, Akulaku Finance Indonesia espera aumentar el entusiasmo de FinExpo 2025 y al mismo tiempo aumentar la participación pública en el programa nacional de inclusión financiera.

Como una de las principales agendas para conmemorar el Mes de la Inclusión Financiera, se espera que FinExpo 2025 pueda fomentar el crecimiento económico regional, especialmente en Surabaya y la región de Java Oriental. Como segunda ciudad metropolitana más grande de Indonesia, Surabaya tiene un gran potencial en la adopción de servicios financieros digitales.

El stand de Akulaku PayLater presenta varios juegos y actividades interactivos con atractivos premios, que van desde productos exclusivos hasta los últimos premios en gadgets.

«Los visitantes pueden participar en diversas actividades y registrarse en el stand durante el evento para tener la oportunidad de ganar premios», dijo.