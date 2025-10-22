Para erradicar los atrasos en las contribuciones de salud de BPJS, Purbaya prepara un presupuesto de 20 billones de IDR

Jacarta – Ministro de Finanzas, Antiguo Yudhi Sadewa admitió que su partido estaba preparando un presupuesto de 20 billones de IDR para eliminarlo. atrasos cuota de socio Agencia Administradora de la Seguridad Social de Salud (BPJS).

«Antes pedí un presupuesto de 20 billones de rupias, de acuerdo con la promesa del Presidente. Ya está presupuestado», dijo Purbaya después de la reunión con BPJS Salud en la oficina del Ministerio de Finanzas, Yakarta, el miércoles 22 de octubre de 2025.

Aunque ha preparado un presupuesto, Purbaya espera que haya mejoras en la gobernanza por parte de BPJS Health para poder evitar fugas presupuestarias. Uno de ellos está evaluando regla que ya no es relevante.

Los participantes de BPJS Health muestran la tarjeta KIS

Purbaya dio un ejemplo de las regulaciones del Ministerio de Salud, que exigen que los hospitales tengan un 10 por ciento de ventiladores. Según él, la política debería revisarse teniendo en cuenta que la pandemia de COVID-19 ha terminado.

«Finalmente, debido a que ellos (el hospital) lo compraron, cada paciente fue dirigido a esa herramienta, por lo que la factura a BPJS fue grande. Así que les pedí que accedieran a qué herramientas comprar y cuáles no tenían que comprar», dijo Purbaya.

Sin embargo, Purbaya enfatizó que la evaluación debe involucrar a personas expertas en el sector de la salud, para que las revisiones de políticas aún puedan adaptarse a las necesidades de los servicios de salud.

Además de evaluar las regulaciones, Purbaya también pidió a BPJS Health que optimizara el sistema de tecnología de la información (TI) que tienen. Según él, BPJS Health cuenta con 200 personas trabajando en el sector de TI.

«Es (como) su propia empresa de informática, realmente grande. Sí, dije que sea más óptima integrando toda su TI en toda Indonesia y utilizando IA (inteligencia de imitación)», dijo.

Purbaya cree que la integración de sistemas tecnológicos puede detectar eficazmente problemas en los servicios de salud, por ejemplo, procesos de reclamaciones problemáticos.

«Vale la pena investigar. Esto se resolverá rápidamente. Así que espero que en los próximos seis meses (TI) esté funcionando. Dicen que se puede hacer. Si es posible, nuestro BPJS debería ser el TI en el mejor y más grande sistema hospitalario del mundo», dijo.

El tesorero del estado asegura que no impondrá sanciones si BPJS Health no puede cumplir su mandato. Sin embargo, espera que puedan completar su tarea, considerando que los servicios de BPJS Health brindan grandes beneficios a la comunidad.