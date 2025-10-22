Para erradicar la mafia que importa ropa usada, Purbaya dirige el mercado Senen para vender productos locales

Jacarta – Ministro de Finanzas, Antiguo Yudhi Sadewa confirmó la erradicación de la mafia de las importaciones camisa utilizado por el gobierno no conducirá al ahorro en los negocios Mercado Senén cerrado.

Porque según él, antes era un centro de segunda mano y de compra y venta. ropa usada importadacomerciantes posteriores o MIPYMES en Pasar Senen venderán productos de ropa o textil producción doméstica.

«No (está cerrado), estará lleno de productos nacionales. Así que realmente queremos reactivar a los productores textiles nacionales», dijo Purbaya en el Ministerio de Finanzas, Yakarta, el miércoles 22 de octubre de 2025.

Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa

Destacó que aunque el gobierno tomará medidas drásticas contra la importación de ropa usada, la existencia de las MIPYMES sigue siendo uno de los focos de atención del gobierno. Sin embargo, las MIPYMES en cuestión son, por supuesto, MIPYMES legales que venden productos legales.

El objetivo es que el gobierno reviva las MIPYMES legales, lo que también creará empleos e impulsará la producción en la industria textil nacional para que pueda reactivar y contribuir a la economía nacional.

«¿Quieren revivir las mipymes ilegales? Ese no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es revivir las mipymes legales, que también pueden crear empleo», dijo Purbaya.

«Mientras tanto, en el ámbito de la producción queremos reactivar a los productores textiles nacionales», afirmó.

Por lo tanto, es seguro que el gobierno volverá a impulsar regulaciones respecto a la prohibición de importar fardos de ropa o prendas usadas. En el futuro, los importadores mafiosos que sean capturados estarán sujetos a sanciones adicionales en forma de multas y listas negras de actividades de importación.

«Como hasta ahora (la ropa importada de segunda mano) sólo se puede destruir y los que la importan van a prisión, no recibo dinero (porque el perpetrador) no es multado», dijo Purbaya.

«Así que tuve pérdidas, sólo los costos de destrucción de los bienes, además de tener que alimentar a la gente en prisión», dijo.