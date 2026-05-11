Para el show final de Stephen Colbert el 21 de mayo, Jimmy Kimmel transmitirá una repetición

Jimmy Kimmel, a modo de homenaje a Stephen Colbert, transmitirá una repetición de “Jimmy Kimmel Live!” el 21 de mayo, fecha del último programa nocturno de Colbert en CBS, poniendo fin a sus 11 temporadas en la cadena.

El programa de Kimmel para el próximo jueves 21 de mayo está programado para ser una repetición después de que se emitan nuevos episodios a principios de esa semana (lunes, martes y miércoles), confirmó ABC. Kimmel lo hace «por deferencia a la despedida de Colbert», según el sitio de noticias LateNighter, que señaló que Kimmel hizo lo mismo en mayo de 2015 para el último show de David Letterman en «The Late Show» de CBS.

Variedad se ha puesto en contacto con los representantes de Kimmel para hacer comentarios.

El lunes 11 de mayo, Kimmel será invitada en “The Late Show With Stephen Colbert” junto a Jimmy Fallon Seth Meyers de NBC y John Oliver de HBO.

La programación volverá a representar al equipo nocturno detrás de “Strike Force Five”, el podcast que los cinco presentadores realizaron durante las huelgas simultáneas del Writers Guild y SAG-AFTRA en 2023. Las ganancias de ese podcast se destinaron a apoyar a los miembros del equipo de sus respectivos programas, ya que se quedaron sin paga de acuerdo con el paro laboral.

Mientras tanto, Letterman será el invitado de Colbert el 14 de mayo. Después de presentar “Late Night” en NBC de 1982 a 1993, Letterman se mudó a CBS y continuó presentando “The Late Show” hasta entregarle las riendas a Colbert cuando se jubiló en 2015.

Otros invitados que pasan por “The Late Show” cuando termina son John Krasinski, Julia Louis-Dreyfus, Pedro Pascal y Tom Hanks. El programa también incluirá varios segmentos especiales en los próximos episodios: “Kids Pitch” con Jenny Slate, Liam Neeson, John Oliver, Isa Briones, Taylor Dearden y The Avett Brothers; una actuación en Broadway con Annaleigh Ashford, Christopher Jackson, Bernadette Peters, Ben Platt y Patrick Wilson; un “Colbert Questionert” tomado por Barack Obama; y una actuación de los Strokes.

La noticia de la cancelación de “The Late Show” por parte de CBS se conoció en julio de 2025. Aunque la cadena citó una “decisión financiera”, muchas voces prominentes lo han llamado un acto de censura, ya que la medida se produjo durante un período en el que la empresa matriz Paramount buscaba la aprobación de la FCC de Donald Trump para su venta a Skydance. Colbert es un crítico frecuente de Trump, y Trump ha celebrado repetidamente la cancelación del programa.

Letterman en particular ha criticado abiertamente la decisión de CBS, llamando a la cadena “comadrejas mentirosas” en una entrevista la semana pasada con el New York Times: “Lo dejaron porque la gente que vendía la cadena a Skydance dijo: ‘Oh, no, no habrá ningún problema con ese tipo. Nos encargaremos del programa. Simplemente vamos a incluir eso en el trato. ¿Cuándo se secará la tinta del cheque?’ Sólo voy a dejar constancia de que digo: están mintiendo. Déjame añadir otra cosa, Jason. Son comadrejas mentirosas”.