Para alentar la aceleración de la recuperación del desastre de Sumatra, BTN ha desembolsado 13,17 mil millones de IDR en asistencia

Jacarta – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) registra el valor total ayuda para las víctimas de inundaciones y deslizamientos de tierra en Aceh, Sumatra El norte y el oeste de Sumatra han alcanzado los 13,17 mil millones de IDR hasta la fecha.

El presidente y director de BTN, Nixon LP Napitupulu, dijo que BTN transmitió esta asistencia como una forma de preocupación y una acción de respuesta rápida en tiempos difíciles. La empresa espera que la asistencia brindada pueda acelerar los esfuerzos de recuperación de las víctimas y comunidades afectadas por los desastres.

«Se espera que la asistencia que distribuye BTN pueda aliviar la carga de las víctimas del desastre en Sumatra durante el período de recuperación para que puedan vivir sus vidas como antes. BTN continuará apoyando el proceso de recuperación post-desastre a través de diversas formas de asistencia necesarias, tanto de la empresa como a través de la coordinación con el gobierno y otras partes», dijo Nixon en Yakarta, citado de su declaración, el sábado 27 de diciembre de 2025.

Reveló que BTN fue uno de los primeros bancos en brindar asistencia directa cuando las inundaciones y deslizamientos de tierra azotaron varias áreas en tres provincias de Sumatra a fines de noviembre de 2025. En ese momento, los directores de BTN participaron directamente en la revisión y distribución de ayuda a las comunidades afectadas en Sibolga y Medan (Sumatra del Norte), Padang (Sumatra Occidental) y Langsa y Takengon (Aceh).

En Aceh, BTN, junto con el Banco Nacional de la Sharia (BSN), brindó asistencia a la comunidad a través de la Universidad Syiah Kuala (USK), la Universidad Islámica Estatal Ar-Raniry (UIN) y el Gobierno de la Regencia de Pidie Jaya. Mientras tanto, en Sumatra Occidental, BTN distribuyó ayuda a través de la Universidad de Andalas, la Universidad Estatal de Padang, el gobierno de la ciudad de Padang y el gobierno provincial de Sumatra Occidental.

Mientras tanto, en Sumatra del Norte, BTN está colaborando con la organización protestante Huria Kristen Batak, que tiene una red de servicios y voluntarios en varias zonas afectadas por las inundaciones, además de proporcionar becas para 250 estudiantes afectados por las inundaciones en la Universidad Islámica Estatal de Sumatra del Norte.

BTN también forma parte del programa de ayuda desplegado por Danantara Indonesia junto con la Agencia de Gestión de Empresas Estatales (BP BUMN), que movilizó a 1.066 voluntarios de varias empresas estatales, así como una flota de 109 camiones de ayuda humanitaria para apoyar la respuesta de emergencia y la recuperación de desastres en las zonas afectadas.