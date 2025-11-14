Para alejar a los niños del adulterio, lee estos dos versículos del Corán

Jacarta – Otro es uno de los pecados mayores en las enseñanzas del Islam y otras religiones. Para proteger a los niños de estas desgracias, varios estudiosos ofrecen orientación práctica mediante la lectura de determinadas cartas de Al-Corán. Las dos cartas recomendadas son Surat Al-Qadr y Surat Al-Insyira.

Habib Muhammad Al Haddad, cuidador del internado Darul Ilmih Waddawah, explicó la práctica como una forma de esfuerzo de los padres en el cuidado de los niños.

«Una forma de garantizar que nuestros hijos no sufran la desgracia del adulterio es sujetarles la cabeza con la mano derecha, leer la letra innaa anzalnaahu fii lailatil qadr hasta el final, una letra perfecta», dijo, citado por YouTube Dilwa medios, Sábado 15 de noviembre de 2025.

En la explicación que acompaña a esta práctica, también se afirma que este hábito tiene su origen en los Salafus anteriores Salih y Habaib, como está escrito en los libros At-Tadzkir Al-Musthofa y Tadzkirunnas.

Las personas piadosas de antaño, dijo, tenían una tradición especial cuando rezaban por los niños pequeños, sosteniendo la cabeza del niño mientras recitaban:inna anzalnaahu y lailatil qadr‘ hasta que se termina una sura, luego se toca su pecho y se recita Surat Al-Insyira.

«Para los padres, los niños son así. Está bien leerlo una y otra vez. Sostenga su cabeza y lea innaa anzalnaahu… Si Dios quiere, hasta el final de su vida, hasta que muera, el niño no cometerá adulterio, será protegido por Alá», dijo.

Sura Al-Qadr (Sura 97)

Surah Al-Qadr consta de cinco versos y es una letra de Makkiyah. Los estudiosos recomiendan que los padres lean esta carta mientras sostienen la cabeza del niño. Aquí está el texto completo:

De hecho, lo enviamos en la Noche del Destino. ¿Y qué te hace saber qué es la Noche del Destino? La Noche del Destino es mejor que mil meses. Fue revelado. El ángel y el espíritu en él, con el permiso de su Señor, de todo asunto. La paz sea con vosotros hasta la llegada del amanecer.

inna anzalnaahu fī laliatilqadr. Wa maa Adraka Maa Lailatul-Qadr.

Lailatulqadri khairum min alfi syahr.

El swing del suéter swing sabroso.

Salaamun hiya ladrón mathla’il fajr.

Surat Al-Insyrah (Surat 94)

Surat Al-Insyira consta de ocho versos e incluye Surat Makkiyah. Los estudiosos recomiendan leerlo sosteniendo el pecho del niño. Aquí está el texto completo:

¿No te ensanchamos el pecho y te quitamos la carga que caía sobre tus espaldas y elevamos tu mente por encima de ti? De hecho, las dificultades conllevan la facilidad. Las dificultades llegan con facilidad, así que cuando estés satisfecho, entonces ora, y a tu Señor, así lo deseas.

Alam nasyrah laka shadrak. Wawadha’naa ‘anka wizrak.

alladzi anqadha zhahrak. Revolución de laka dzikrak.

Fa inna ma’al ‘usri yusraa. Inna ma’al ‘usri yusraa.

Fa idzaa faraghta fanshab. Nosotros ilaa rabbika farghab.