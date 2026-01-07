Para agregar electricidad en PLN solo pagas la mitad del precio, mira cómo

Jacarta – PT PLN (Persero) celebró un programa de ‘Año Nuevo, Nueva Energía’ y brindó descuento agregar poder electricidad por 50 por ciento, dividir cliente que realizan transacciones a través de la aplicación PLN Mobile.

Lea también: Fortalecido por dos de los mejores jugadores europeos, Jakarta Electric PLN da la bienvenida a una nueva era y está listo para sacudir la Proliga 2026



Esta promoción de descuento, válida del 7 al 20 de enero de 2026, está dirigida a clientes monofásicos de baja tensión de todos los grupos tarifarios, con una potencia inicial de 450 Voltios Amperios (Virginia) a 5.500 VA para aumentar la potencia a 7.700 VA.

El Director de Comercio Minorista y Comercial de PLN, Adi Priyanto, dio un ejemplo, más tarde los clientes con una potencia inicial de 900 VA que quieran aumentar la potencia a 7.700 VA, sólo tendrán que pagar 3.294.600 IDR. Este precio tiene un descuento del 50 por ciento sobre el precio normal anterior, que era de 6.589.200 IDR.

Lea también: Sony lanza juegos gratuitos, ¡los jugadores indonesios pueden reclamarlos!



«Este programa es una forma de agradecimiento a los clientes leales de PLN, al brindar comodidad y beneficios directos a la comunidad para satisfacer sus necesidades de electricidad de manera confiable y eficiente», dijo Adi en su declaración del miércoles 7 de enero de 2026.



Ilustración de un contador de electricidad PLN.

Lea también: Navidad 2025/2026, KAI Group atiende a 27,25 millones de clientes



Destacó que esta promoción solo se aplica a los clientes que se hayan registrado como clientes PLN antes del 1 de enero de 2026 y hayan pagado todas las facturas de electricidad u otras obligaciones.

«Invitamos a las personas a aprovechar al máximo esta promoción de descuento para respaldar sus actividades diarias y su productividad», dijo.

Adi también explicó cómo obtener un descuento del 50 por ciento por agregar energía utilizando la aplicación PLN Mobile. Para los clientes de prepago, solo necesitan realizar al menos una transacción de compra de tokens, mientras que para los clientes de pospago es mediante el pago de la factura de electricidad.

Una vez que la transacción se realiza correctamente, los clientes reciben un cupón electrónico para descuentos de energía adicionales a través de la función «Recompensa» en PLN Mobile o por correo electrónico registrado. A continuación, los clientes simplemente ingresan el código del cupón electrónico cuando solicitan energía adicional en PLN Mobile.

«Una vez verificado el pago, la unidad local de PLN procesará inmediatamente la solicitud de acuerdo con las normas aplicables», dijo Adi.

Añadió que cada cuenta de PLN Mobile recibirá un máximo de cuatro vales electrónicos de energía adicionales durante el período de promoción, para brindar igualdad de oportunidades a todos los clientes.

«El público tampoco tiene que preocuparse porque conectar energía eléctrica adicional es bastante fácil y rápido mediante una aplicación práctica y digital a través de la aplicación PLN Mobile», dijo.