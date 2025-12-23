Para acelerar la recuperación de las víctimas del desastre, MIND ID envía 3 camiones de medicamentos a Aceh y Sumatra

Jacarta – Aunque el acceso a la ayuda alimentaria está empezando a abrirse, la gente necesita multivitaminas y droga-Medicamentos para fortalecer la inmunidad y prevenir enfermedades. Las personas necesitan mantener una buena condición física para restaurar sus vidas.

Además, la gente todavía necesita trabajadores para limpiar el medio ambiente y reparar casas e instalaciones públicas dañadas.

Respondiendo a esta necesidad, Indonesian Mining Industry Holding ID MENTAL Distribuyó 100.000 vitaminas, medicamentos y artículos de primera necesidad a través de tres camiones. Esta asistencia consiste en multivitaminas para niños, multivitaminas para adultos, leche, miel, medicamentos para la tos, medicamentos para la fiebre, medicamentos para las úlceras, medicamentos para las alergias, medicamentos para la gripe, medicamentos para la diarrea, medicamentos tópicos y necesidades de higiene diaria como pañales para bebés y adultos, toallitas húmedas y secas.

Esta asistencia se centra en distribuirse en 3 puntos, a saber: Banda Aceh, Lhoksumawe y Aceh Tamiang. La esperanza es que esto pueda ayudar a las comunidades afectadas a mantener su resiliencia y buena salud en medio del proceso de recuperación posterior al desastre.

La Secretaria Corporativa de MIND ID, Pria Utama, enfatizó que esta asistencia sanitaria es parte del compromiso de la empresa de ser una presencia real en la respuesta a las necesidades de las comunidades afectadas. desastre.

«En condiciones de desastre, las personas necesitan una buena condición física para poder levantarse y recuperar sus vidas. Por eso, distribuimos vitaminas y medicamentos para ayudar a mantener la salud de las víctimas, especialmente en medio de las actividades de recuperación post-desastre», dijo Pría, citado en su declaración, el martes 23 de diciembre de 2025.

El Grupo MIND ID no solo distribuye vitaminas y medicamentos, sino que también moviliza a trabajadores sanitarios expertos y voluntarios en varios puntos de desastre. La presencia de estos voluntarios de salud tiene como objetivo monitorear directamente las condiciones de salud actuales de las víctimas, así como realizar evaluaciones de las necesidades médicas sobre el terreno.

Esta medida se tomó para que la asistencia sanitaria proporcionada en el futuro pueda estar más dirigida, especialmente a grupos vulnerables como los ancianos, las mujeres y los niños.

Pría agregó que MIND ID se compromete no solo a distribuir ayuda, sino también a comprender directamente las condiciones en el campo para que la respuesta dada sea realmente relevante según las necesidades.