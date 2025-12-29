Para acelerar la recuperación ante desastres, DMDI Indonesia envía decenas de toneladas de equipo pesado a Sumatra

Jacarta – Mundo malayo Mundo islámico (DMDI) Indonesia distribuye ayuda en forma de equipos pesados ​​y equipos de limpieza como excavadoras, mini becos y carretillas elevadoras a las zonas afectadas desastre a Aceh, Sumatra del Norte y Sumatra Occidental.

La entrega de esta ayuda estuvo a cargo de DMDI Indonesia junto con Artha Graha Peduli. Además del equipo de limpieza, también se enviaron decenas de toneladas de artículos de ayuda humanitaria y equipos para dormir a los residentes afectados por el desastre.

El presidente general de DMDI Indonesia, Said Aldi Al Idrus, espera que la entrega de equipo pesado y asistencia material básica pueda acelerar el proceso de recuperación post-desastre en Sumatra.

«Esperamos que esta segunda fase de equipo pesado y materiales y necesidades básicas ayude a acelerar el proceso de restauración y limpieza de las casas, callejones y lugares de culto de los residentes. Para que las actividades de los residentes puedan volver a la normalidad», dijo Said en su comunicado, el lunes 29 de diciembre de 2025.

Mientras tanto, el coordinador de campo de Artha Graha en el norte de Sumatra, Budi Amal, dijo que se había distribuido equipo pesado y ayuda humanitaria desde el 25 de diciembre de 2025.

Una de las distribuciones se llevó a cabo en Aceh Tamiang para limpiar lugares de culto como mezquitas y monasterios y abrir caminos que aún estaban inundados de barro.

«El equipo pesado, junto con la ayuda humanitaria y las necesidades para dormir que enviaremos, se concentrarán en las zonas más afectadas, como Banda Aceh, Aceh Tamiang, Aceh del Norte, Lhokseumawe, así como varias zonas en Sumatra del Norte y Sumatra Occidental», dijo Budi.