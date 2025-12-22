Para acelerar la identificación de 16 cadáveres de víctimas de accidentes de autobús en la carretera de peaje de Semarang, la policía regional de Java Central abre un puesto de mando DVI en el hospital de Kariadi

Semarang, VIVA – La Policía Regional de Java Central abrió un puesto de mando DVI en la morgue del Hospital Kariadi para acelerar la identificación de las víctimas que murieron en el incidente. accidente de autobus Luz trans en el cruce de Krapyak Jalan Carretera de peaje de Semarang– Chico.

Lea también: Ocho empleados del hospital Bina Sehat Jember murieron en un accidente de autobús en la pendiente de Bromo



Biddokkes de la policía de Java Central desplegó un equipo médico, un equipo de evacuación y un equipo de identificación de víctimas de desastres (DVI). El equipo de DVI también instaló un puesto de servicio para las familias de las víctimas fallecidas en el Hospital Regional Dr. Kariadi como centro de información y asistencia durante el proceso de identificación.

El jefe de policía de Java Central, inspector general de policía, Ribut Hari Wibowo, aseguró que todas las víctimas que murieron y resultaron heridas como resultado del accidente en el cruce de Krapyak recibieron el tratamiento y el servicio adecuados.

Lea también: Revelada la causa del mortal accidente de autobús ALS en Padang



El único accidente experimentado por el autobús Cahaya Trans ocurrió el martes por la mañana a las 00.45 horas. El accidente ocurrió cuando el autobús se salió de control y chocó contra la barandilla en el cruce de Krapyak en la carretera de peaje interior de la ciudad de Semarang.



Accidente por vuelco de autobús en la autopista de peaje de Semarang

Lea también: Los impactantes hechos detrás del fatal accidente de autobús con ALS que mató a 12 personas



Este incidente provocó la muerte de 16 pasajeros y 17 fueron tratados por heridas. Un total de 15 personas murieron en el lugar y 1 persona murió mientras recibía tratamiento médico en el Hospital Tugu.

Todas las víctimas que murieron se encuentran actualmente en proceso de autopsia e identificación por parte del Equipo DVI Biddokkes de la Policía de Java Central en la morgue del Hospital Kariadi de la ciudad de Semarang. Mientras tanto, 17 heridos fueron tratados en tres hospitales diferentes, a saber, el Hospital Tugu, el Hospital Colombia y el Hospital Elisabeth Semarang.

«Estamos profundamente entristecidos por la muerte de la víctima en este accidente, este incidente es un asunto de preocupación mutua». dijo el inspector general jefe de la policía regional de Java Central, Ribut Hari Wibowo, durante una inspección directa el martes (22/12/25).

Según la información recopilada de los agentes sobre el terreno, este accidente fue un accidente de tráfico único experimentado por el autobús PO Cahaya Trans que viajaba de Bogor a Yogyakarta. Según los resultados de los controles iniciales, el conductor del autobús era un conductor de reserva y se encontraba en buenas condiciones.

«Actualmente el conductor ha sido detenido por los agentes para ser sometido a más exámenes, mientras la policía aún está investigando la causa exacta del accidente», explicó.

El Jefe de Policía Regional también transmitió el manejo posterior al incidente realizado por la policía. Este accidente está siendo manejado actualmente por la Unidad de Accidentes de la Policía de Semarang con la asistencia de la Dirección de Tráfico de la Policía de Java Central.