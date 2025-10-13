Para abordar los obstáculos a la inversión de los actores empresariales, Purbaya promete celebrar foros semanales regulares

Jacarta – El Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa, reveló el plan del gobierno para formar un Equipo para la Aceleración de Programas Líderes de Desarrollo, que será anunciado por el Ministro Coordinador de Asuntos Económicos, Airlangga Hartarto.

Purbaya espera que el equipo también facilite diversos obstáculos para los actores empresariales inversor Al hacer negocios en Indonesia, podrá mejorar el clima inversión principalmente relacionado con problemas licencia.

«Así que vamos a arreglar eso (clima de inversión) a través de un equipo para acelerar programas de desarrollo superior que estará formado por el Ministro Coordinador de Economía», dijo Purbaya en la oficina central de la Dirección General de Impuestos, en el sur de Yakarta, el lunes 13 de octubre de 2025.

Ministro de Finanzas Purbaya Yudhi Sadewa.

Los esfuerzos para mejorar el clima de inversión en el país son uno de los aspectos más destacados de los actores empresariales, banqueros estatales y privados y actores del mercado de capitales que asistieron a la reunión de inversores en el DJP.

Purbaya estuvo de acuerdo en que el problema relacionado con el clima de inversión es una cuestión de concesión de licencias, que se lleva a cabo desde hace mucho tiempo con competencias que no están en manos del Ministerio de Finanzas.

«Una de las cosas que destacaron fue que el clima de inversión aquí no es bueno, me preguntaron qué podía hacer para mejorarlo», dijo.

«Así que les dije, para la inversión (problema), ya es una (asunto) de licencia, han pasado décadas, cierto, nosotros (Ministerio de Finanzas) no podemos solucionarlo», dijo el Ministro de Finanzas.

Con la existencia del Equipo Líder de Aceleración del Programa de Desarrollo que será anunciado por el Ministro Coordinador Airlangga, Purbaya cree que su partido podrá ayudar a abordar los problemas de los inversores y actores empresariales.

De hecho, Purbaya prometió que cuando el equipo estuviera funcionando, su partido llevaría a cabo casos de forma rutinaria cada semana para manejar las quejas de los actores empresariales sobre el clima de inversión.

«Después de que (el equipo) esté allí, procederemos rápidamente y recibiré quejas de gente de negocios. Titularé las cosas un día a la semana para romper las cosas ahí”, afirmó.