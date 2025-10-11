Paquete de Internet de 1 Gbps IDR 200 mil, convierte tu casa en un cine

Jacarta – PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk, a través de la marca XL unolanzó su última campaña, ‘Quick Add!’ Más rápido, más potente, para responder a las necesidades de conexión a Internet de los clientes Casa que cada vez es más alto.

Lea también: XLSmart fortalece la red posterior a la fusión en Thousand River Island



La presencia de esta campaña tiene como objetivo llegar a más usuarios de Internet para que disfruten de velocidades de Internet más altas, garantizando que toda la familia obtenga una conexión más fluida y confiable para trabajar, estudiar, acceder a entretenimiento y otras actividades digitales.

Jefe de Grupo Gestión Empresarial Hogar XLSmart Julius Goeinawan entiende que Internet se ha convertido en una necesidad vital para todas las familias.

Lea también: Momentos aterradores: una casa en Pademangan se derrumba sobre dos hombres de mediana edad



Según él, la campaña no sólo ofrece Internet de mayor velocidad, sino también estabilidad y confiabilidad que pueden respaldar todas las actividades digitales familiares sin obstáculos.

«Estamos comprometidos a brindar la mejor experiencia de Internet a los clientes, tanto en casa como mientras viajan», dijo en Yakarta, el sábado 11 de octubre de 2025.

Lea también: Respecto a la polémica del impuesto a la herencia por la transferencia del nombre de la casa del padre de Leony, la tarifa BPHTB estaría regulada por ley



Los clientes podrán disfrutar de esta campaña, dirigida a familias y personas que necesitan una conexión a Internet rápida, estable y fiable, del 25 de septiembre al 31 de octubre de 2025.

Con una variedad de opciones de paquetes de hasta 1 Gbps, los clientes pueden personalizar paquete internet casas según sus necesidades, con precios a partir de IDR 200 mil por mes.

Por ejemplo, un paquete con una velocidad de 150 Mbps es la mejor opción para una transmisión 4K sin búfer y una transmisión en vivo fluida.

Para completar la experiencia de Internet, XL Satu también ofrece una cuota familiar de teléfonos móviles como opción de paquete adicional a partir de 25 GB a un precio de 90.000 IDR al mes, para satisfacer las necesidades de Internet de la familia no sólo en casa, sino también cuando se realizan actividades fuera de casa.

Con una cuota que se puede compartir con hasta dos números XL, los clientes y sus familias pueden permanecer conectados en cualquier momento y en cualquier lugar. XL Satu también brinda comodidad a los nuevos clientes con tarifas de instalación gratuitas que se aplican en toda el área de cobertura.