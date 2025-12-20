Paquete de datos SIMPATI GoPay eSIM recomendado para streaming y juegos

Jacarta – La necesidad de Internet es cada vez más importante para muchas personas, tanto para transmitir como para jugar. Ahora, con la tecnología eSIM, puedes disfrutar de una experiencia de Internet más flexible sin necesidad de utilizar una tarjeta SIM física. Una opción que puedes considerar es usar paquete de datos SIMPATI eSIM que se puede adquirir a través de Aplicación GoPay. Además de ser fácil de obtener, este paquete de datos también ofrece precios asequibles con varias opciones según sus necesidades.

Lea también: GoPay confirma que está haciendo campaña para erradicar el juego online



Paquete de datos SIMPATI eSIM ir a pagar

SIMPATI a través de la aplicación GoPay ofrece varias opciones de paquetes de datos eSIM que pueden adaptarse a sus necesidades de Internet, ya sea para transmisión, juegos u otras actividades de Internet. Aquí tienes algunos paquetes de datos SIMPATI eSIM para ti:

Lea también: Ya puedes comprar entradas de Cine XXI vía GoPay, así es como



Paquete Internet 10GB

Este paquete ofrece una cuota principal de 10 GB con un período activo de 28 días. Con un precio de IDR 35.000, este paquete es adecuado para usuarios que necesitan Internet diariamente para navegar, usar redes sociales o transmitir luz. Aparte de eso, también obtienes una cuota adicional de 1 GB específicamente para usar las aplicaciones Gojek y GoPay. Paquete Internet 22GB

Con un precio de 55.000 IDR, este paquete proporciona una cuota de Internet de 22 GB que se puede utilizar durante 28 días. Esta gran cuota es ideal para actividades intensas como streaming, trabajo remoto o jugar juegos online. Este paquete también viene con una cuota adicional de 1 GB para las aplicaciones Gojek y GoPay, para que sus transacciones y viajes sean más fluidos. Paquete Internet 50GB

Este paquete más grande ofrece una cuota de Internet de 50 GB con un período activo de hasta 28 días. Con un precio de IDR 86.000, este paquete es perfecto para usuarios habituales que suelen ver vídeos de alta resolución, descargar archivos grandes o utilizar puntos de acceso. También obtendrá una bonificación de 1 GB de cuota de aplicación Gojek y GoPay para sus necesidades diarias de movilidad.

Tenga en cuenta que este paquete de recarga solo lo pueden comprar los usuarios de SIMPATI GoPay eSIM y las compras solo se pueden realizar a través de la aplicación GoPay. Cada usuario puede adquirir un paquete un máximo de cinco veces en un mes.

Lea también: El precio de los hijabs chinos importados es de 2.000 IDR por pieza, Ministra Maman: Nuestros empresarios están destruidos



El cupo telefónico y todos los beneficios estarán activos y válidos cada vez que se amplíe el paquete. Además, los clientes también obtienen una suscripción de un mes a Prime Video y WeTV, que se renovará cada vez que se renueve el paquete y después de la fecha de activación final.