Papua pilgub psu batalla, a todas las partes se les pide ninguna intervención

Yakarta, Viva – Miembro DPD El alcalde de RI Paul Finsen (PFM), miembro del Comité DPD RI, recordé al Ministerio del Interior (Ministerio del Interior), especialmente al Ministro del Interior, tenga cuidado en el proceso de revisión (PSU) Pilgub Papuasia.

El Ministro del Interior, Cawe, según PFM, puede desencadenar la agitación de la base que finalmente conduce a conflictos sociales.

«Soy miembro del Senador de PFM del Comité DPD RI I a cargo de la política, el gobierno, la ley, los derechos humanos, la defensa y la seguridad, así como los líderes de la comunidad papú, recuerdan al Ministro de Asuntos Interiores que no» jueguen «en PSU en PSU Pilkada Porque es muy vulnerable a causar conflictos «, dijo PFM, miércoles 13 de agosto de 2025.

Miembro de DPD RI Paul Finsen Major

PFM confirmó que el Ministro del Interior como representante del gobierno debe estar en todas las partes, debe ser neutral, sabio, escuchar la conciencia del pueblo papú. Deje que el pueblo papúes elija a sus líderes honestamente, de manera justa y civilizada. Si causa conflictos, el Ministro de Asuntos Interiores debe ser responsable en la PSU de la provincia de los padres que dio a luz a otras 5 provincias en Papua.

«Esta es una batalla de autoestima. Quien gane que gane honesto y de manera justa, nadie puede intervenir, no puede intervenir.

Por otro lado, el senador de PFM condenó el reemplazo realizado por el Ministro del Interior contra PJ o gobernador interino de Papua un mes antes de la PSU. Este paso, evaluado por PFM es muy arriesgado.

«Según mi evaluación, el cambio del gobernador interino del gobernador es peligroso. ¿Cómo sabemos todos que para regular la implementación de las elecciones, para esta PSU es necesario coordinar con Bawaslu, la KPU al nivel de la aldea, lo que ciertamente es muy difícil y lleva más de un año. Por lo tanto, esto es realmente malo desde el comienzo con el cambio de PJ», dijo?

En la actualidad, PFM invita a todas las partes a supervisar el siguiente proceso después de la PSU de Papua Pilkada. Recordó que nadie intervino al juguetear con los resultados de la PSU. Lo más importante es que se aconseja a la comunidad que mantenga la cohesión, la unidad y la unidad.