Papua Nueva Guinea hace la primera presentación de Oscar con ‘Papa Buka’

Papúa Nueva Guinea ha seleccionado «Papá está abierto«Como su sumisión inaugural al Premios de la AcademiaMarcando la primera vez que la Nación del Pacífico ha ingresado a la categoría internacional de películas en los Oscar.

Dirigido por el cineasta indio aclamado internacionalmente Bijukumar damodaran (Ganador de Shanghai «Trees Under the Sun»), «Papa Buka» sigue al veterano de la guerra envejecido Papa Buka mientras guía a dos historiadores indios que descubren historias no contadas de la Segunda Guerra Mundial que conectan a India y Papua Nueva Guinea a través del sacrificio compartido y la humanidad.

El momento resulta particularmente simbólico, coincidiendo con el 50 ° año de independencia de Papua Nueva Guinea.

El anuncio de hitos fue realizado por Belden Norman Namah, el Ministro de Arte y Cultura del Turismo de Papua de Nueva Guinea, junto con el director ejecutivo de la Comisión Cultural Nacional Steven Enomb Kilanda y el presidente del Comité de Selección de Oscar PNG, Don Niles.

«Este es un momento histórico para el cine Papua Nueva Guinea», dijo Niles. «‘Papa Buka’ encarna nuestras historias, nuestras tradiciones y nuestra voz artística, y estamos orgullosos de presentarla al mundo a través de la plataforma de premios de la Academia».

«Esta película es un tributo a las historias compartidas entre India y Papua Nueva Guinea, y un símbolo de resiliencia cultural y colaboración transfronteriza», dijo Damodaran. «Ser la primera presentación de Oscar de PNG, durante su 50 ° año de independencia, es un honor humilde».

La coproducción de Papua Nueva Guinea-India reúne a los productores Nolene Taula Wunum (Nafa Productions), Akshaykumar Parija (Akshay Parija Productions), Pa Ranjiths (Neelam Froodions). Prakash Bare (Silicon Media).

Liderando el elenco del conjunto se encuentra el líder tribal de 85 años Sine Boboro de Papua Nueva Guinea, junto con los actores indios Ritabhari Chakraborty y Prakash Bare. El elenco de apoyo incluye a John Sike, Barbara Anatu, Jacob Oburi, Sandra Dauma y Max Maso PPC.

El equipo técnico presenta al tres veces ganador del Grammy, Ricky Kej, componiendo la partitura, el director de fotografía Yedhu Radhakrishnan, y el compañero de escritor Daniel Jonerdhagtt.

El productor Wunum dijo: «‘Papa Buka’ no es solo una película, sino también un proyecto cultural de construcción de capacidad. Más de 40 estudiantes de nuestras universidades trabajaron junto con la tripulación internacional, ganando experiencia práctica en departamentos clave como dirección, cinematografía, sonido y dirección de arte. Con más del 60% de la tripulación como mujeres, se convirtió en un verdadero modelo de inclusión y empoderamiento».

«Papa Buka» está programado para el lanzamiento teatral en Papua Nueva Guinea el 19 de septiembre de 2025, seguido de proyecciones de festivales internacionales y eventos de campaña de los Oscar en Los Ángeles.

El productor Parija dijo: «Me siento extremadamente privilegiado de ser parte de la notable película ‘Papa Buka’, dirigida por el cineasta del galardonado nacional de múltiples indios, Bijukumar Damodaran. 2026. «

El productor Pa Ranjith agregó: «Este reconocimiento es un hito significativo que refleja la pasión y la creatividad de sus narradores.

El actor y productor Prakash Bare dijo: «Como actor y productor, estoy orgulloso de ver que ‘Papa Buka’ trae a India y Papua Nueva Guinea a través del cine, la historia y la conexión humana. Para que esta película sea reconocida como la primera entrada de Oscar de Papua Nueva Guinea hace que el viaje sea aún más significativo».

El compositor Ricky Kej, que se desempeña como embajador de buena voluntad de las Naciones Unidas, señaló los temas universales de la película: «Esta poderosa historia se une bellamente las historias compartidas de India y Papua Nueva Guinea, y espero su mensaje universal de unidad, once y preservación resonse profundamente con los miembros de la academia en todo el mundo».