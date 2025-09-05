Papá del defensa de Star Canadiens comparte la toma de audacia del futuro

El papá de Montreal CanadiensEl defensa de la estrella Lane Hutson compartió una opinión audaz sobre su futuro de juego.

Hutson fue sorprendentemente no invitado al campamento olímpico del equipo de EE. UU.A pesar de los 16 defensores invitados. Fue una gran sorpresa, y ahora Rob Hutson, que nació en Canadá, dice que Lane puede jugar para Canadá en eventos internacionales ahora, ya que Lane es un ciudadano dual.

«Nunca se sabe lo que sucede en el futuro. Mis hijos también son canadienses». El padre de Lane Hutson, Rob, en su hijo fue rechazado del campamento olímpico de verano del Equipo de EE. UU. ¿Te imaginas …? 😳🇨🇦 (Camino: YT / RecuTS Habscast, @grantmccagg) pic.twitter.com/yhsu1concl – Bardown (@Bardown) 5 de septiembre de 2025

«Escucha, nunca sabes lo que sucede en el futuro. Mis hijos también son canadienses. Entonces, hay un lujo absoluto allí», Hutson dicho. «Muchos jugadores grandes se han dejado de la selección de los Juegos Olímpicos y cosas así. Creo que Brett Hull podría haber sido uno de ellos, votó con los pies, fue de Canadá a los Estados Unidos, hay todo tipo de escenarios, no diría en juego, pero son posibilidades».

Los jugadores con doble ciudadanos que cambian para jugar para otro país no son nada nuevo, y Hutson podría ser el último en hacerlo. Aunque Hutson tendría las manos llenas para hacer del equipo de Canadá, estaría en una lista corta para hacer el equipo, mientras que aparentemente ni siquiera está en la carrera para hacer el Equipo de EE. UU.

Pero, por ahora, Hutson seguirá siendo elegible para representar al Equipo de EE. UU. Pero, su padre dice que es una posibilidad que represente a Canadá.

Detalles internos por qué Hutson se quedó fuera de la lista de campamento

Hutson es un defensor estrella en la NHL, pero no fue invitado al campamento de EE. UU. Lo cual fue una sorpresa.

Sin embargo, el informante de la NHL Marco D’Amico de RG.org reveló que hay un par de razones por las que no fue invitado.

«No fue al campeonato mundial; esa es la primera parte y eso es importante», dijo la fuente a Rg. «Sé que tanto para Canadá como para Estados Unidos, eso pesa mucho en la toma de decisiones porque tienen grupos de talentos tan profundos. Uno podría argumentar que ambos podrían reunir a dos escuadrones y aún así competir por el oro».

Hutson, mientras tanto, también es un defensa ofensivo y USA ya tiene a Quinn Hughes para desempeñar ese papel, por lo que si querían otro defensa ofensivo era incierto.

Pero, a pesar de que Hutson no fue nombrado en el campo de orienatation, todavía podría hacer la lista olímpica.

«La lista no se decide allí, y nadie se está cortando», dijo la fuente. «Todo eso se decidirá de octubre a diciembre en el hielo. Entonces, si Hutson sale y hace lo que hizo durante largos períodos la temporada pasada, entonces todavía pienso debido al historial de lesiones de algunos de los muchachos que van al campamento, tiene la oportunidad de hacer la lista olímpica».

Hutson registró 6 goles y 60 asistencias para 66 puntos en 82 juegos mientras ganó el Trofeo Calder como el Novato del Año.

Canadiens GM no comentará sobre Hutson Extension

El enfoque para Hutson ahora se dirige a la temporada y ayuda a los Canadiens a ganar juegos y llegar a los playoffs nuevamente.

Hutson está entrando en el último año de su acuerdo de nivel de entrada y es elegible para firmar una extensión. Sin embargo, el gerente general de Canadiens, Kent Hughes, no comentaría si discutían una extensión.

«Prefiero no decir nada», Hughes dicho. «Siempre hemos dicho nada en términos de comentar contratos, por lo que trabajaremos en las cosas. Siempre he creído que cuando las personas hacen comentarios, las cosas se malinterpretan, las expectativas se crean y las narraciones falsas. Como hemos hecho con todos los demás jugadores, cuando el contrato concluyó, luego lo anunciaremos».

Hutson será una vez más una pieza vital para la lista de los Canadiens esta temporada.