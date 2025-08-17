Paolo Sorrentino habla del cine antes del estreno de Venecia ‘La Grazia’

Director ganador del premio de la academia Paolo Sorrentino («The Great Beauty») está preparando el estreno mundial de su última película, «La Grazia», que competirá por el Golden Lion en este mes Festival de Cine de Venecia.

Pero en cuanto a los planes futuros, el autor italiano no era compromiso durante un domingo de clase magistral en el Festival de Cine de Sarajevo – Aunque apoyó a la audiencia para esperar lo peor.

«No me gusta tener objetivos. No me encanta la idea de que tengo que hacer cosas nuevas», dijo el director. «Me quedo en casa sin hacer nada, y de repente surge algo en mi mente que se convierte en una obsesión, y digo: ‘Ok, hagamos una película sobre esta obsesión'».

Sobre dónde podrían conducir esas obsesiones a continuación, Sorrentino se quedó mamá. Pero su consejo para los cinéfilos fue simple: no te hagas ilusiones.

«Probablemente voy a hacerlo peor, como muchos directores», dijo, provocando risas de la audiencia.

Sorrentino, que apareció en una conversación con el cineasta serbio Ognjen Glavonić («The Load»), asiste al Festival de Cine de Sarajevo este año para recibir un Premio Honorario Heart of Sarajevo En «Reconocimiento de la gran belleza que nos dio con sus películas», según el jefe del festival Jovan Marjanović. El director también estará agilado con una retrospectiva de sus películas como parte del programa «Tribute to» del festival.

Su última característica, «Gracia«Es una historia de amor que vuelve a crear al director»La gran belleza«El actor Toni Servillo, que protagoniza junto al actor italiano Anna Ferzetti (» Diamantes «). La película abrirá el Festival de Cine de Venecia, que se realizará del 27 de agosto al 9 de septiembre.

Es el último capítulo de la larga historia de amor de Sorrentino con el prestigioso Fest italiano, donde estrenó su característica de debut «One Man Up» en 2001 y lanzó los primeros episodios de su innovadora serie «The Young Pope», así como su película de 2021 «The Hand of God», que ganó el Gran Premio de Jury de Lion Lion.

Hablando en Sarajevo, Sorrentino recordó su primera visita al Lido hace un cuarto de siglo. «Cuando fui por primera vez en Venecia, no sabía nada sobre el mundo del cine», dijo. «Recordé la primera vez que hice una reunión con periodistas, con 10 periodistas. No entendí que eran periodistas y por qué estaban sentados frente a mí. Fue una completa conmoción la primera vez».

Solo unos meses más tarde, el director recibió una llamada telefónica que invitaba a «One Man Up» al Festival inaugural de Cine de Tribeca. Sorrentino estaba convencido de que fue víctima de una broma.

«Mi productor siempre estaba haciendo juegos con voces de diferencia», recordó. «Y el tipo dijo: ‘¡Robert Deniro quiere tu película en el Tribeca Film Festival!'»

«La Grazia» abre el Festival de Cine de Venecia de este año.

Andrea Pirrello/Cortesía del Festival de Cine de Venecia

El director envió preguntas de la audiencia para gran parte de la sesión de 90 minutos de Sunday, abriéndose sobre por qué se niega a dirigir los guiones de otras personas («Entiendo solo las cosas que escribo»), por qué el «8 1/2» de Fellini es su película favorita («Es una gran película porque no es perfecta») y por qué los productores están vinculados a trabajar con él.

«No me encanta trabajar en el set. Soy muy rápido, porque no puedo esperar para ir a casa», dijo. «Los productores me aman porque ahorro dinero, pero solo porque estoy ansioso por ir a casa para ver partidos de fútbol».

Al contar momentos fundamentales a lo largo de su carrera, que ha producido más de una docena de largometrajes, Sorrentino discutió algunas de las personalidades más grandes que la vida que han inspirado y poblado de sus películas, como el ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi, la inspiración detrás de su dramática comedia 2018 «» «» «»Ellos» – y el dios del fútbol argentino Diego Maradona.

Fue la llegada de Maradona a Nápoles para jugar para el club local en 1984, cuando Sorrentino era un joven adolescente, que sirve como telón de fondo del director profundamente personal «La mano de Dios«Con el cineasta acredito el llamativo espectáculo del futbolista por generar su» amor por el cine «.

«Cuando tenía 14 años, y Maradona llegó a Nápoles, por primera vez entendí qué era un espectáculo», dijo el director. «Maradona nos dijo, me dijo, le dijo al pueblo napolitano, lo que es un espectáculo grande e increíble. Y descubrí lo mismo a través del cine, la oportunidad de hacer un gran espectáculo».

El director dijo que está impulsado en gran medida por la curiosidad sobre «lo que sucede en la mente de las personas que están muy lejos de mí», ofreciendo al controvertido político y magnate de Berlusconi, un tres veces primer ministro que ejerció influencia sobre la escena política italiana y se sentó en elel de un vasto imperio que incluía las participaciones de los medios y uno de los clubes de fútbol más grandes en Europa. El crisis en el deshonrado murió en 2023 a la edad de 86 años.

«Soy muy vago, y soy exactamente lo opuesto a Berlusconi. Así que tenía mucha curiosidad por descubrir cómo el hombre está tan lleno de vida, tan lleno de entusiasmo, tan lleno de objetivos en la vida», dijo Sorrentino. «Fue una especie de desafío sobre cómo abordar la vida. Los personajes que siempre me enamoro [with] siempre son personajes que son muy, muy diferentes de mí. En una parte oculta de mí, me encantaría ser ellos ”.

Desde sus días como adolescente «deprimido» confeso, cuando estaba «en casa, solo, viendo películas en la televisión», Sorrentino dijo que encontró refugio en el cine, insistiendo: «Las películas salvaron mi triste vida».

Incluso ahora la forma de arte ofrece un escape, con el director que dice: «Cada vez que siento que estoy demasiado triste, creo: ‘Ahora es el momento de hacer una película'».

Sorrentino ganó un Premio de la Academia por «The Great Beauty».

Preguntada por un miembro de la audiencia por su definición de sabiduría, el cineasta de 55 años canalizó a Jep Gambardella, el periodista interpretado por Servillo en «The Great Beauty», cuyo monólogo en los momentos finales de la película intenta dar sentido a una vida de promesa y ennui sin cumplir.

«La vida es una especie de bla, bla, bla. Y bajo el bla, bla, bla, estamos viviendo», dijo Sorrentino. «Somos los héroes de nuestra propia vida».

El Festival de Cine de Sarajevo se ejecuta del 15 al 22 de agosto.