Paolo Sorrentino en un modo discreto

Las películas de Paolo SorrentinoAl igual que «la gran belleza» y «The Hand of God», siempre han estado llenas de color, movimiento y energía emocional, con pasión romántica y familiar desgarrada, todo enraizado en una extravagancia barroca que puede ser convincente pero también desordenada y exagerada, por lo que soplo caliente y frío sobre él, y generalmente estoy en el medio. (En Italia, y hasta cierto punto en los EE. UU., Ha sido un favorito de los críticos). La película más reciente de Sorrentino, «Parthenope», era, pensé, un desastre de foundas flojos que nunca se unieron.

Pero en «Gracia«, La nueva película de Sorrentino que abrió la Festival de Cine de Venecia Esta noche, este director que hace mucho tiempo ha sugerido (al menos para mí) una especie de versión hecha para la televisión de Fellini en los años 70 se une de una manera sorprendente e irónicamente fastidiosa.

El personaje central de la película es el presidente de Italia, Mariano de Santis, un personaje ficticio interpretado, en una actuación de pasividad meticulosa y extrañamente dominante, por Toni servilloEl gran actor de «La Gran Belleza», «Gomorra» y «Il Divo». La película comienza con un largo título citando la descripción de la Constitución italiana de los poderes del presidente, que son considerables. Y dado el tenor de nuestra época, que se trata de que los líderes globales toman más y más poder, y también dada la historia de Italia con líderes de Mussolini a Berlusconi (que era primer ministro en lugar de presidente, una posición con un poder aún mayor), nos preguntamos si podríamos estar en una parábola de exceso autocrático.

Pero el presidente de Servillo es exactamente lo contrario de eso. Es un viudo y un católico que se ve a sí mismo como un líder ceremonial, que mantiene su poder cerca del chaleco y también mantiene todo lo demás cerca del chaleco. Decir que Servillo actúa con una cara de póker sería subestimar enormemente el minimalismo insensible de su actuación. El actor ahora tiene 66 años, pero en «La Grazia» se ve 75, con una franja de cabello blanco corto enmarcando una cara que es hermosa de una manera, contenida y sombríamente patricia, casi congelada con rectitud. Es la cara de un banquero que envejece, o tal vez un sacerdote cuya fe se ha escapado. En este papel, Sorvillo se parece a Benjamin Netanyahu (aunque sin la ira animadora) cruzó con David Gergen, con un toque de Armin Mueller-Stahl. Esa cara es formidable, y tenemos mucho tiempo para estudiarla, porque la película Sorrentino ha construido a su alrededor es estoico y preciso para una falla, al igual que su héroe escrupulosamente formal. Es el estudio de un fanático del control en la transición.

La esposa del presidente, Aurora, murió ocho años antes, y él nunca lo ha superado. Todavía la extraña todos los días. Esa es una señal de lo devoto y romántico que es en el fondo, pero también es una señal de que está atrapado en el pasado. Está terminando los últimos seis meses de su mandato y parece estar gobernando en el piloto automático. De Santis pasó la mayor parte de su carrera como juez (como observa un carácter: una vez un juez, siempre un juez), y ahora pasa sus días en el palacio presidencial, con su hija, Dorotea (Anna Ferzetti), que es pert. Pero tan seca como su padre, organizando su horario diario para él. Ella está tratando de mantenerlo saludable con comidas de quinua y pescado austero (¡sin salsa meunière!), Y al obligarlo a cortar sus amados cigarrillos (aunque se cuela uno en privado siempre que pueda, algo así como Jed Leland en «Citizen Kane» con sus cigarros).

Al principio, De Santis se entera de un subordinado que su apodo es «concreto reforzado». Lo que plantea la pregunta: ¿Cómo se hace una película dramática con concreto reforzado? Sorrentino lo lleva a unas maneras astutas. Servillo es un actor tan astuto, y el director muestra su actuación inexpresiva con una curiosidad tan lenta, que la película siempre nos está referiendo a leer su mente, para ver los brillos del pensamiento y el alma detrás de la fachada. Sorrentino también le da a De Santis un comodín o dos, como convertirlo en un fanático del rap de gangsta italiano al que le gusta rapear junto con él, o que el editor de Vogue se acerque a él. De Santis también está obsesionado con la idea de que su esposa tuvo una aventura, y sigue molestando a su viejo amigo, Coco (Milvia Marigliano), una de las divas sincanciadas de alta decibelio del director, para decirle quién es.

Sin embargo, en su mayoría, «La Grazia» ensilla de Santis, un presidente que no tiene un deseo real de dejar su huella (solo quiere ser un cuidador), con varios dilemas que son suficientes para dar la película, a su manera discreta, un pulso de vida. Está siendo presionado para prestar su apoyo a un proyecto de ley de eutanasia, y no lo hará porque está desgarrado, entre su compasión y su fe. (El Papa, interpretado por un llamativo Rufin Doh Zeyenouin, le hace prometer no hacerlo). Al mismo tiempo, tiene que sopesar las peticiones de perdón de dos personas que mataron a sus compañeros. En cierto modo, los problemas están entrelazados: ¿puede ver el abrazo de la vida para permitir que alguien elija la muerte, y puede perdonar a alguien que pudo haber tenido buenas razones para asesinar?

«La Grazia», ​​que significa «gracia», resulta ser una parábola de nuestra era autocrática después de todo. Mariano de Santis es lo opuesto a un autócrata; Es un líder cuyo problema es que gobierna con una mano demasiado ligera e imposible. Tiene que ser obligado a tomar una posición. Sin embargo, a pesar de que ese se convierte en su viaje moral, la película tiene un respeto profundo por la reticencia interna del personaje. Es nostálgico para una era en la que los líderes no usaban el «populismo» para apuntalar su megalomanía, cuando realmente se veían como parte de un todo más grande. Eso es lo que significa la «gracia» del título: que el de Santis de Servillo es un hombre que está más dedicado a su país (e incluso a su difunta esposa) que a sí mismo. La película no establecerá exactamente sus carreras de pulso. Está fantástico. Pero hay un zumbido de inspiración para su meditación.