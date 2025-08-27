Paolo Sorrentino en ‘La Grazia’, Toni Servillo como presidente italiano

Paolo Sorrentino vuelve a crear con la estrella de «The Great Beauty» Toni servillo en su última película «La Grazia», ​​que abre el Festival de Cine de Venecia el miércoles por la noche. En el drama moral de varias capas, Servillo interpreta a un presidente ficticio de Italia llamado Mariano de Santis, que está en conflicto sobre si debe firmar un proyecto de ley que permitiría la eutanasia en la Italia católica.

En «La Grazia», ​​que se puede traducir en inglés como «Grace», el adorable personaje de Servillo también confirma con otros dilemas éticos y legales. De Santis es un hombre de gran integridad, a pesar del hecho de que cuelga un cigarrillo ocasional que inhala profundamente a través de su pulmón individual. El presidente también se calienta con un verdadero rapero italiano conocido como Guè.

La película, que es la décima característica de Sorrentino y su séptima protagonista de servillo, es producida por Annamaria Morelli para el apartamento de Sorrentino, propiedad de Sorrentino, Numero 10, en asociación con el Piperfilm de Italia. Mubi lanzará «La Grazia» en los Estados Unidos y otros territorios importantes.

Antes del estreno de «La Grazia», ​​Sorrentino habló con Variedad sobre por qué, después de retratar previamente a los políticos italianos moralmente dudosos Giulio Andreotti y Silvio Berlusconi, sintió la necesidad de poner un ejemplo positivo en la pantalla.

«Todos los días, en las noticias, leemos sobre las decisiones tomadas por los políticos que se derivan de la impetuosidad, la muestra de fuerza y ​​las extrañas ideas retorcidas sobre cómo funciona la economía», dice. «En lugar de esto, quería representar cómo debería ser un político».

¿Cómo fue esta historia, sobre un presidente italiano y un viudo católico que enfrenta asuntos morales complejos, germinó?

A diferencia de mi enfoque habitual, generalmente comienzo por ser influenciado por un personaje, la historia proviene de una noticia que leí hace años sobre [current] El presidente italiano Sergio Mattarella, que había perdonado a un anciano que mató a su esposa que sufría de Alzheimer. Entonces, a partir de esto, me pregunté qué significaba para un individuo, el único humano que puede ejercer este poder es el presidente de la República, no solo en Italia, sino también en los Estados Unidos y otros países, para reflexionar sobre el dilema de si perdonar a un asesino. Me pareció que era un asunto moral extremadamente interesante que valía la pena explorar, especialmente porque, como suele ser el caso en la historia italiana, este era un católico que, por lo tanto, creía en los valores relacionados con la sagrada de la vida.

Inmediatamente después, también pensé que este hilo narrativo podría cruzar con otro dilema, ya sea para firmar o no una ley sobre la eutanasia. El único tipo de tramas que encuentro realmente convincentes están ligadas precisamente a los dilemas morales. El ejemplo perfecto de esto es las películas de «The Decálogo» de Krzysztof Kieslowsk, porque todo en ellas se centra en un dilema moral.

Hay, por supuesto, una generosa dosis de su ironía habitual en la película. La pregunta es: después de retratar cáusticamente el siete veces primer ministro italiano Giulio Andreotti en «IL Divo» y Silvio Berlusconi en «Loro», ha representado a un político italiano, aunque imaginario, que exuda gracia y valores positivos. ¿Ha cambiado algo en su relación con los que están en el poder?

El problema con retratar a Andreotti y Berlusconi, para mí, no se ocupaba de personajes que eran negativos. Políticamente, para mí, Berlusconi fue. Y también lo fue Andreotti, en parte. Pero eso no está ni aquí ni allá. Hay un hilo común entre las tres películas que considera cómo las vidas privadas de su protagonista afectan sus decisiones. Todos tenemos defectos de personaje. Pero para nosotros, los mortales comunes tienen un impacto negativo, aunque tal vez solo en nuestros hijos, en nuestras esposas, en nuestros amigos. Pero con las personas en el poder, a menudo subestimamos el problema de su carácter [flaws]. Siempre me ha interesado esto. El otro día vi una entrevista hace años con Charlie Munger, quien es el socio de Warren Buffett. Se le preguntó: «¿Cómo verías a Donald Trump como presidente?» Munger dijo que Trump estaba motivado solo por la vanidad y la búsqueda de gloria y que estas cosas serían muy peligrosas para alguien que se convierte en presidente de los Estados Unidos. Todos los días en las noticias, leemos sobre decisiones tomadas por políticos que se derivan de la impetuosidad, la muestra de fuerza e ideas extrañas retorcidas sobre cómo funciona la economía. En lugar de esto, quería representar cómo debería ser un político.

El otro hilo común es estas películas estrella Toni Servillo, tu musa masculina. ¿Escribiste «La Grazia» con servillo en mente?

Sí, pensé en Toni porque él es el único actor que me da un sentido inmediato de autoridad. Entonces, cuando empiezo a pensar en figuras autorizadas, Toni inmediatamente viene a la mente.

¿Qué notas, si alguna, le diste a Servillo sobre su personaje, el presidente Mariano de Santis?

La indicación más recurrente que di fue probablemente solo para evitar que el personaje se viera al sentimentalismo. Donde había escenas que se prestaban al presidente dejándose ir [emotionally]Por ejemplo, hacia su hija, siempre preferí poner una congelación en esto. Para que la gran humanidad que Toni emana solo con esta cara sería suficiente.

El presidente tiene un fuerte vínculo con su hija, interpretada por Anna Ferzetti. Esta es también una película sobre la paternidad. Háblame de su relación.

Eso proviene de algo autobiográfico, de la relación que tengo con mi hija. Existe esta tentación que todos tenemos, cuando envejecemos, incluso las personas muy inteligentes y cultivadas hacen esto, para establecer que el presente es horrible y que el pasado en el que eran jóvenes era un momento glorioso. Es una tentación muy humana. Es cómodo, porque no te obliga a pensar en lo que está sucediendo hoy en un momento en que ya no tienes las herramientas para entender las cosas. Así que pensé que podría ser interesante, dado que el presidente es un tipo muy inteligente, que no se rinde a esta tentación. En cambio, deja que su hija lo guíe hacia una mejor comprensión de la actualidad. Esto está claro en lo que sucede con el presidente y la ley sobre eutanasia. Al final, él firma el [euthanasia] Ley porque confía en las ideas de su hija. No porque esté convencido [that’s it’s right]. El futuro pertenece a su generación.

La eutanasia es un tema fuerte que ancla «La Grazia». Mientras el presidente se pregunta si debe firmar la ley de eutanasia, se pregunta: «¿A quién pertenecen nuestros días?» Parece algo a lo que has pensado mucho. ¿Es eso así?

Creo que todos estamos atormentados por la idea de «¿a quién pertenecen nuestros días?» Todos sentimos que en ciertas fases de nuestras vidas, en ciertos momentos cruciales de transición, como si los días no nos pertenecieran. No nos han pertenecido. Han pertenecido a los demás. Para algunos de nosotros, esta percepción a veces puede ser simplemente un pensamiento puramente mundano, como: «Pertenecen a mi empleador o a mi familia. Pero, básicamente, me paso». Burro de aquellos que están cargados por el sufrimiento físico y psicológico, se convierte en una pregunta muy apremiante que debe ser respondida. La eutanasia tiene que ver con quién es responsable de las vidas y muertes individuales.

El rapero italiano Guè’s Music se entrelaza en la historia de la película. ¿Cómo surgió esta colaboración??

Hasta hace muy poco, no conocía a Guè o su música. Me gustaría decir que fue uno de mis hijos que me entregó a él, pero en realidad era mi esposa. Inmediatamente me gustaron sus canciones. Al principio no entendí el 85% de las palabras, pero lo que me sorprendió fue que en el 15% restante [of the text] Dentro de sus complicadas oraciones, había una humanidad profunda. Un dolor profundo, también, en su relación con su padre. Entonces eso es lo que me cautivó. Luego, cuando lo conocí, en Milán, donde vino a presentar mi película «Parthenope», me sorprendió este gran tipo que era muy fuerte, pero también gentil. Simplemente nos llevamos bien. Su canción que está en la película [“Le bimbe piangono”] Tiene una línea que dice: «Pregunto después del perdón, no antes por favor». [“I will ask for forgiveness later, not before then please”]. Debido a una extraña alquimia mental, me mueve profundamente. Es como un mantra que a menudo repito a mí mismo. Se trata de posponer el momento en que tendrá que pedir perdón, dado que todos tendremos que pedir perdón por las cosas injustas que hicimos. Quería subrayar cómo este anciano presidente está luchando por reconcilarse con el presente, pero quiere entenderlo, así que terminé por hacer que Guè al palacio presidencial sea honrado.

Esta entrevista ha sido editada y condensada por claridad.