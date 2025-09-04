Paolo Sorrentino, Claire Denis Films agregado al BFI London Film Festival

El 69 Festival de cine de BFI Londres ha agregado cuatro títulos adicionales a su programa, incluidos los estrenos del Reino Unido de Paolo Sorrentino«La gracia» Claire Denis«La valla» y «The Souffleur» de Gastón Solnicki, más el estreno mundial de «Lady» de Samuel Abrahams.

«Lady» marca el debut como director de Samuel Abrahams, con Sian Clifford Desde «Fleabag» en lo que los programadores del festival describen como una «actuación más grande que la vida» como un aristócrata narcisista que contrata a un cineasta con dificultades para documentar cada movimiento para un excéntrico simulador.

Lady Isabella anhela el centro de atención y ve a los talentos locales «estrellas majestuosas» como su descanso desde hace mucho tiempo. A pesar de deleitarse en la presencia de la cámara en su gran finca, las presiones aumentan y las cosas dan un giro surrealista cuando comienza a perder su sentido de sí mismo. La producción del Reino Unido también está protagonizada por Laurie Kynaston y Juliet Cowan.

«Lady» tendrá su estreno mundial como parte del Dare Strand. MetFilm Studio está detrás de la producción.

«La Grazia» marca una reunión entre el director ganador del Oscar Paolo Sorrentino y la estrella de «The Great Beauty» Toni Servillo. El drama italiano sigue a un presidente ficticio que alcanza el final de su último mandato en el cargo. El presidente Mariano de Santis reflexiona sobre su pasado mientras lidia con el próximo capítulo de su vida, llorando la pérdida de su esposa mientras vive de forma aislada dentro del Gran Palacio Presidencial, encontrando consuelo en su confidente y escuchando Hip Hop.

La película, que presenta a Anna Ferzetti, Orlando Cinque, Massimo Venturiello y Milvia Marigliano, es parte del Strand de Journey. Mubi está manejando la distribución.

«The Fence» de Claire Denis adapta la obra de Bernard-Marie Koltès «Black Battles With Dogs» en lo que los programadores del festival describen como una «pieza de cámara tensa» que explora el control del colonialismo en una comunidad de África Occidental. La producción francesa está protagonizada por Isaach de Bankolé, Matt Dillon y las estrellas en ascenso del Reino Unido Mia McKenna-Bruce y Tom Blyth.

Ubicada en un sitio de construcción de carreras blancas en África occidental, la historia sigue a un capataz vanguardista que espera ansiosamente a su novia, cuya presencia se encuentra con la resistencia de un ingeniero de caceras que se aferra al status quo hiper-masculino. La llegada de otro extraño finalmente eleva su mundo frágil.

«La valla» es parte del hilo Dare. Goodfellas está manejando la película.

«The Souffleur» proviene de Gastón Solnicki y está protagonizada por Willem Dafoe como gerente del glamoroso Hotel InterContinental de Viena, que acaba de venderse a un desarrollador inmobiliario que planea derribarlo. El personaje de Dafoe, Lucious Glantz, demuestra que no está dispuesto a dejar que el edificio haya dedicado su vida a ser demolido sin pelear, aunque su obsesión comienza a afectar la operación eficiente del hotel.

La coproducción de Austria-Argentina, descrita por los programadores del festival como una «comedia oscura y multilingüe infundida con teatralidad absurda», también presenta a Lilly Lindner y Stéphanie Argerich. Es parte del hilo de amor. Magnify es manejo de la distribución.

El 69º Festival de Cine de Londres BFI se lleva a cabo del 8 al 19 de octubre.