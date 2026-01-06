‘Pantyhose’, preseleccionada para el Oscar, se estrenará en el servicio de streaming Cyon

Fabian MünsterhjelmEl cortometraje de acción real “Pantyhose”, nominado al Oscar, se estrenará a nivel mundial en Medios CyonEl nuevo servicio de streaming, según ha revelado el productor.

Además, es probable que el largometraje del director, que está en desarrollo, utilice el servicio de financiación colectiva de Cyon como herramienta de financiación.

“Pantyhose” se proyecta en cines selectos de Finlandia antes del largometraje “Dead of Winter”, dirigido por Brian Kirk y protagonizado por Emma Thompson. Está siendo distribuido por Cinemanse.

“Pantyhose” estará disponible globalmente a través del reproductor Web3 de Cyon Media, que se puede encontrar en las redes sociales de Cyon, incluido su Substack.

La productora Jenni Ripatti de Wildhog Productions dijo: «El público puede experimentar la película en los cines de Finlandia, pero también desde el sofá de casa en cualquier parte del mundo. Actualmente estamos desarrollando una película con Fabian, y la plataforma de Cyon podría ser clave para darle vida a esta historia».

Munsterhjelm añadió: «Junto con Jenni estamos desarrollando una película sobre la liberación de un tipo equivocado de la cárcel, y la persecución que sigue a este percance es una persecución hilarante y llena de comedia de acción que toda la familia puede disfrutar junta. Creo que los tiempos en que vivimos requieren un cine que haga sentir bien y su poder de unir a la gente en torno a una buena historia antigua y entretenida».

Cyon Media es una empresa con sede en Finlandia fundada por la arquitecta de sistemas de transmisión Tracie Mitchell y la productora Lotta Stenroos.

Mitchell dijo: «Estamos encantados de ser parte del viaje de esta película hacia el reconocimiento global. No sólo la película ha sido preseleccionada para un Premio de la Academia, sino que tanto Fabian como Jenni también tienen la visión de explorar nuevas tecnologías que cambian la economía de los medios a favor de los cineastas y creadores».

“Pantyhose” es uno de los 15 cortos preseleccionados en la categoría mejor cortometraje de imagen real de la 98ª Premios de la Academiaseleccionado de un campo inicial de 207 contendientes. Las nominaciones al Oscar se anunciarán el 22 de enero.

La película está protagonizada por Satu Tuuli Karhu y Sappa Batal. Los guionistas son Sappa Batal y Munsterhjelm.

Las ventas internacionales están a cargo de Premium Films.