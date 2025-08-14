Panthers Novato WR Tirning Heads en el campamento de entrenamiento

El Panteras de Carolina están entrando en la temporada 2025 con esperanza y emoción, gracias al mariscal de campo Bryce Young’s Fuerte rendimiento al final de la temporada 2024. Después de un comienzo rocoso de la temporada, los Panthers parecen estar completamente de vuelta en Young como el QB para llevar la franquicia al futuro.

El equipo invirtió más en conseguir algunas armas jóvenes mediante la redacción Tetairoa McMillan con la octava selección de la Universidad de Arizona. Sin embargo, hasta ahora en el campamento, hay otro receptor novato que hace ruido en forma de selección de sexta ronda Jimmy Horn Jr. fuera de la Universidad de Colorado.

Horn ha hecho olas desde el inicio del campamento de entrenamiento, y El es Atrapando todo, incluidos los ojos de entrenadores y compañeros de equipo por igual.

Haciendo las capturas difíciles

Jimmy Horn Jr el martes continuó impresionando en el campamento de entrenamiento. Horn estaba practicando con los TWO en un ejercicio 7 contra 7 cuando se le ocurrió una captura difícil. Los escritores del sitio web del equipo de los Panthers, Darin Gantt y Kassidy Hill, describieron el juego en detalle en su Observaciones del campo de entrenamiento para el 12 de agosto.

«TEl novato estaba corriendo con los dos, o como Andy Dalton ha tomado llamar al grupo, ‘El próximo Tipo’—En un período 7 contra 7. El novato usó su velocidad fuera de la línea para abrir el espacio en el campo. Esquina Michael Reid encendió los quemadores para ponerse al día, instintivamente tirando Cuerna Jersey para tratar de ralentizar al veloz. «

Gantt y Hill continuaron describiendo la obra, «Era una bandera, algo que lo haría Dado el yardaje de la ofensiva de todos modos durante un juego. Pero cuerno no lo necesito, luchando hacia adelante incluso con la defensa demasiado celosa, e hizo una captura de buceo hacia la banca. «

Cuerna La voluntad de pelear y poner su cuerpo en la línea ha dejado una impresión en el esquinero de las estrellas Jaycee Horn. El Pro Bowler tuvo grandes elogios por Horn en Gantt y Sierras artículo.

«Tienes que poner las manos sobre Jimmy. Él demasiado rápido» Dijo Horn. «Es Es difícil protegerlo en absoluto por su velocidad. Él juega duro, ya sabes. I no Creo que obtiene mucho crédito por lo duro que juega con su tamaño porque es un receptor más pequeño, pero lo ves en el campamento. «

Así como Horn ha sido impresionante en el campo, El es hecho lo mismo fuera del campo también.

Impresionando fuera del campo

Jimmy Horn Jr. ha tenido un impacto en sus compañeros de equipo durante todo el campamento de entrenamiento, ya que han sido testigos de su arduo trabajo y generosidad cuando se trata de beneficiar al equipo. Horn recuerda al entrenador en jefe de los Panthers Dave Canales de otro receptor sobre el que parece con cariño, David Moore.

Moore ha jugado bajo Canales en dos paradas ahora, primero con el Tampa Bay Buccaneers Y ahora con los Panthers. Al igual que Horn, Moore también fue una selección de draft de la ronda tardía que tuvo que trabajar excepcionalmente duro para hacerlo en la NFL. En Darin Gantt y Kassidy Sierras 11 de agosto Observaciones del campo de entrenamientoCanales alabado Cuerna ética de trabajo y detallado cómo Horn le recordó a Moore.

«It me recuerda a un joven David Moore, la selección de la séptima ronda del este de Oklahoma, y pasé cada segundo que pude con David Moore durante unos dos años hasta el punto de ahora. El es tener un en realidad carrera exitosa en un par de equipos diferentes,» Dijo Canales. «Es ese tipo de trabajo, es ese tipo de desarrollo y mentalidad que Jimmy tiene, que lo quiere, y eso va en realidad lejos con nosotros. «

La bocina no es una garantía para hacer el Panteras Lista final, pero su ética de trabajo y tenacidad dentro y fuera del campo le darán una gran oportunidad.