Panthers muestra fuego en victoria de regreso de dos dígitos

El Carolina Panthers ‘ Juego de la semana cinco contra el Miami Dolphins Comenzó, como muchos de sus juegos tienen esta temporada, en un hoyo y en grande en la primera mitad.

Al comienzo del segundo trimestre, el Panteras estaban abajo 17-0. Jugador de ataque Bryce Young había sido despojado, despedido y buscado en el fútbol. Él fue interceptado por Minkah Fitzpatrickque le dio a los Dolphins una ventaja de 17 puntos.

El juego se sintió como déjà vu a Panteras Fans, pero luego el equipo comenzó a atribuir lentamente el déficit en el segundo cuarto. En lugar de esperar hasta la segunda mitad para hacer ajustes, el Panteras íbamos a luchar allí mismo allí y luego.

Bryce Jóvenes Los compañeros de equipo creen

Panteras El mariscal de campo Bryce Young ha sido el tema de las críticas durante toda la temporada, y algunos fanáticos perdieron la paciencia con el nivel que Young estaba jugando en el tercer año. En Domingo contra el DelfinesYoung tuvo otro comienzo difícil con dos pérdidas de balón, pero exhibió su fortaleza mental al no dejar que lo alcanzaran.

Young lanzó dos pases de touchdown después y ayudó a liderar el Panteras a una victoria de regreso. Jóvenes La lucha inspiró a sus compañeros de equipo y fue un recordatorio de por qué tienen fe en él.

Darrin Gantt de Panthers.com escribió sobre cómo los compañeros de equipo les gusta Derrick Brown Cree en Young sobre lo que cualquiera en el exterior dice.

«MIMuy cuerpo quiere que simplemente falle en esto en esas situaciones,» Brown dijo en un vestuario victorioso, después del Panteras‘ 27-24 Gane de doble referencia sobre los Dolphins, para mejorar a 2-3. «Pero quiero decir, el tipo se vuelve directamente al margen y dice: ‘Ve a buscarme para mí y Bueno ir.«

En su conferencia de prensa posterior al juego, Young reiteró su enfoque para enfocarse en la próxima obra.

«WE’e Siempre seguiré luchando, siempre voy a creer, siempre se centraré en la próxima jugada,» Dijo Young. «Y obviamente no Comience como queremos, cosas para que yo limpie, pero no había dudas, nada. Sabíamos que lo que sea que sea esEnjuague, ve a la próxima jugada. La creencia siempre estaba ahí, y Soy tan orgulloso de ser parte de un equipo como ese. «

Justo como joven nunca renunció, tampoco el Panteras defensa.

Defensa avanza en el embrague

La defensa para el Panteras El domingo se encontraron en una posición familiar, teniendo que limpiar el desorden que la ofensiva creó con sus pérdidas de balón.

Abajo 17-0 a principios del segundo trimestre, el Panteras La defensa solo permitió un puntaje el resto del juego. A pesar de permitir que un pase de touchdown de 46 yardas Jaylen Waddleel Panteras La defensa finalmente selló el juego con un Patrick Jones II saco de Trasero Eso obligó a los Dolphins a despejar y nunca volver a recuperar la pelota.

El Panteras La defensa de la carrera también fue robusta, permitiendo la segunda menor cantidad de yardas por tierra en la historia de la franquicia y sin permitir una sola carrera sobre 6 yardas.

Panthers.com Transcribió los pensamientos del entrenador en jefe Dave Canales en la defensa de la carrera después del juego.

«IEn realidad, era solo los muchachos que se apresuraban a la pelota, saliendo de la pila en la línea defensiva, Trevin y Boom corrían como locos, y los muchachos que apalancan para frenar ese perímetro corren hacia abajo,» Dijo Canales. «Nos obtuvieron un par de agradables, pero en su mayor parte, era solo un plan muy bien ejecutado, desde el punto de vista del juego de carrera. «

Los Panthers, ahora 2-3, buscarán mantener este impulso en el próximo semana juego contra el Dallas Cowboys en casa.