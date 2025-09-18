Panthers Legend llama a los fanáticos críticas a Xavier Legette

El Panteras de Carolina están buscando recuperarse después de dos derrotas decepcionantes para comenzar la temporada. Hay mucha culpa, pero un jugador que ha atraído la ira de los fanáticos es el receptor de segundo año. Xavier Legette.

Legette ha tenido un comienzo decepcionante en la temporada después de una campaña de novato que no cumplió con sus expectativas de primera ronda. A través de dos juegos, Legette tiene solo cuatro recepciones y ocho yardas de recepción.

Sin embargo, ahora un legendario receptor abierto de los Panthers, Steve Smith, está llegando a Legette’s defensa. Smith es el receptor abierto más exitoso en la historia de la franquicia y posee el equipo Registros en capturas de carrera, yardas y touchdowns. Legette ha sido objeto de un intenso escrutinio por parte de los fanáticos de los Panthers, y Smith se opone a esa noción.

Steve Smith critica a Legette Backlash

Los Panthers son 0-2, y sus fanáticos están cada vez más frustrados con la ex selección de primera ronda Xavier Legette. La leyenda de los Panthers, Steve Smith, cree que la crítica de Legette es demasiado en este momento.

Smith hizo su aparición semanal en WFNZ’s «El espectáculo de Kyle Bailey» el lunes para hablar sobre Legette y los Panthers. Anthony Rizzuti de Alambre de panteras transcribió la conversación.

«Tsombrero Lo que esta ciudad hace bien es [expletive] y quejarse,» Smith declaró. «Cuando fuimos al Super Bowl en 2003, nunca olvidé cómo la gente nos trató mi año de novato cuando teníamos 1 a 15 años. Ahora conozco a algunas personas no Me gustaría escuchar esto, pero si estás Voy a montar y morir con tu equipo, montar o morir. Eso es el problema probablemente con este débil [expletive] City, son los fanáticos del clima justo. «

Smith continuó sus fuertes comentarios, destacando que los fanáticos no Comprenda lo que se necesita para salir y jugar.

«Ay lo dije de esa manera porque Aislados He estado en esta ciudad durante 25 años. Y Aislados escuché quejarse de todo, sin importar el caso,» Smith dijo. «Estos jóvenes, incluido yo mismo, al igual que las mujeres jóvenes, nadie perfecto. Pero cuando tu no Nunca lo hice: Beyond Elementary, High School. . . Y luego, sí, compra un boleto, sí, gana el camino y el derecho de dar sus críticas. Pero no caca sobre el chico como si El es No está tratando de hacer lo mejor posible. «

Mientras los fanáticos están perdiendo la fe en Legette, lo mismo no puede dicho para el equipo.

Dave Canales cree en Xavier Legette

La crítica de Xavier Legette después de su pobre comienzo ha sido fuerte e intensa, pero los Panthers no dando la espalda sobre él.

Darin Gantt y Kassidy Hill, de Panthers.comEscribió sobre su artículo del 15 de septiembre cómo el entrenador en jefe Dave Canales todavía cree en Legette.

«I Cree en Xavier,» Canales respondió cuando se le preguntó si consideraba que lo baje. «Este es un tipo que realmente creo por el camino El es Cableado, la forma en que trabaja. La forma en que continúa entrenando. Tuvo una gran semana de práctica; Jugó mejor. Tenía algunas oportunidades en el campo donde la pelota no ir a su camino. Traté de conseguirle algunos toques tempranos. Ellos no Cumplir mucho, pero a medida que avanzaba el juego, algunos de los otros objetivos, eran jugadas cercanas. Él no Hazlos, pero creo es una cuestión de solo encontrar oportunidades. «

Canales también cree que Legette continuará desarrollando química con el quarterback Bryce Young Debido a su ética y enfoque de trabajo.

«I cree en él. Creo que El es abordó esto de la manera correcta y continúa funcionando,» Canales continuó. «Entonces Soy Voy a continuar alentándolo y estar en su esquina y empujarlo a seguir luchando por eso, y seguir trabajando en su química con Bryce, porque El es Tengo el talento. Creo que a veces puede ser duro consigo mismo, y puede ser realmente crítico consigo mismo, y quería asegurarme de que él sepa El es apoyado, que tenemos Tengo que jugar a la pelota, vamos ir. Y hay ese equilibrio de empujarlo y hay ese equilibrio de también decir, tienes esto, recuerda quién eres. «

Legette tendrá su próxima oportunidad de validar a Steve Smith y Canales fe en él este domingo contra el Atlanta Falcons.