Panthers firman el jugador más valioso de la UFL

El Carolina Panthers ‘ ofensiva realizó un rendimiento apático en su pérdida de 20-3 ante el Houston Texans. Aún así, la historia más grande que sale del juego puede ser el mariscal de campo suplente Andy Dalton Dejando el campo después de solo seis instantáneas debido a una lesión en el codo. La lesión de Dalton ha llevado a los Panthers a hacer un movimiento, firmando al ex mariscal de campo de MVP de UFL Bryce Perkins.

El entrenador en jefe Dave Canales comentó sobre la lesión en su conferencia de prensa posterior al juego. Canales estaba explicando por qué Dalton fue tirado temprano y si había alguna preocupación de una lesión a largo plazo. Darin Gantt de Panthers.com transcrito Canales respuesta.

«LOoks como un esguince de codo » Dijo Canales. «Bien Imagínelo mañana, así que yo no en realidad tener los detalles de todo eso. Lo estaba moviendo bien. Dijo que se siente bien, pero tenemos tengo que echar un vistazo y ver qué pasa allí. «

Mientras que los Panthers están buscando más información sobre Dalton’s Lesión, le están dando a Perkins otra oportunidad de jugar en la NFL.

Bryce Perkins ‘ Viaje de fútbol

Bryce Perkins ‘ La carrera profesional de fútbol comenzó cuando fue firmado por el Rams de Los Ángeles Como agente libre no reclutado en 2020 después de una impresionante temporada senior en la Universidad de Virginia. En su último año, Perkins lanzó 3,540 yardas aéreas, 22 touchdowns, 12 intercepciones y un porcentaje de finalización del 64%. Perkins también mostró que estaba dinámico corriendo el balón con 227 acarreos para 769 yardas por tierra y 11 touchdowns.

Perkins luego pasó las siguientes temporadas rebotando de un lado a otro de la Rams ‘ Escuadrón de práctica a la lista activa. Incluso recibió un anillo LVI del Super Bowl Rams por ser parte del equipo. En 2022, Perkins finalmente vio su primer juego de acción y lanzó su primer pase de touchdown.

Después de la temporada 2022 y fue lanzado por los Rams, Perkins fue un agente libre para la temporada 2023. 2024 vio a Perkins revivir su carrera futbolística, firmando con los Michigan Panthers de la United Football League. Después de no comenzar en 2024, Perkins se convertiría en el titular en 2025 en el camino para convertirse en Jugador ofensivo del Año de la UFL y MVP de la liga.

Ahora, Perkins todavía está jugando para los Panthers, pero esta vez en Carolina y de regreso en la NFL.

Entrantes de descanso

Parte de la razón por la cual los Panthers pueden haber firmado a Bryce Perkins, más allá de Andy Dalton’s lesión es que el equipo planea descansar a sus titulares En su último juego de pretemporada contra los Pittsburgh Steelers. El Solo otro QB en la lista en ese caso habría sido Jack Plummer antes de que Perkins firmara con los Panthers.

Dave Canales ha dicho que la práctica esta semana será aún más crítica ya que el próximo juego que jugarán los titulares serán en la temporada regular. Darin Gantt de Panthers.com transcrito Canales Conferencia de prensa posterior al juego Pensamientos sobre la práctica en la próxima semana.

«So esas prácticas en realidad volverse tan valioso « Dijo Canales. «Porque es La última vez que tenemos todo este grupo juntos, y eran Capaz de obtener la intensidad que queremos entrar en la temporada. Me siento muy bien con nuestro nivel de acondicionamiento. Me siento muy bien con la fisicalidad de la obra. I no Siéntete muy bien con nuestra ejecución de lo básico porque es no aparecer constantemente para nosotros, y hay destellos. «

Perkins probablemente no Vea demasiadas representantes en la práctica debido a la ofensiva que necesita refinarse antes de la temporada, pero el jueves contra los Steelers, Perkins podría estar jugando para su futuro de la NFL.