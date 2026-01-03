Panthers D-Man podría perderse tiempo y Juegos Olímpicos: experto médico

El Florida Los Panthers recibieron un duro golpe el viernes por la noche. La goleada 5-1 a manos del New York guardabosques en el Clásico de Invierno no fue suficiente. Para colmo de males, los Cats perdieron al defensa estrella Seth Jones hacia el final del primer período.

Jones cayó después de recibir un disparo desde el hombro izquierdo. Dejó el hielo y no regresó. La lesión puede haber parecido bastante inofensiva, pero merecía un examen más detenido por parte del equipo médico de los Panthers. La reacción de Jones tras el disparo del delantero de los Rangers, Alexis Lafreniere, pareció sugerir que se encontraba bien.

Sin embargo, un experto médico, el Dr. Harjas Grewal, cree que hay dos caminos. Esto es lo que el renombrado médico dijo sobre el panteras La lesión de Blueliner:

O es una clavícula rota y es muy probable que Seth Jones se pierda los Juegos Olímpicos o es más un hematoma/contusión y está en el día a día. https://t.co/ro2kRntw1P – Dr. Harjas Grewal (@Harjas_Grewal) 3 de enero de 2026

Por tanto, no parece haber término medio. El mejor de los casos es simplemente un moretón doloroso que tardará días en sanar. En el peor de los casos, Jones podría sufrir una lesión grave y perderse un tiempo significativo, incluidos los playoffs.

Una fractura de clavícula podría significar la pérdida de un par de meses de tiempo. Dependiendo de la gravedad, puede llevar incluso más tiempo.

Si es sólo un hematoma, bueno, podría estar bien para todos los involucrados. La lesión pasará a la historia como una de esas jugadas en las que el D-man de los Panthers no pudo hacer nada.

El entrenador de los Panthers ofrece una actualización algo alentadora

Después del partido, el entrenador de los Panthers, Paul Maurice, dio una actualización relativamente optimista. NHL.com citó la dos veces Copa Stanley jefe de banca campeón, afirmando que la lesión:

«…no se ve terrible en este momento».

Si bien esa no es exactamente la respuesta más optimista, no suena precisamente terrible. Maurice añadió que Jones se someterá a más evaluaciones. Aún no hay noticias sobre la situación. Sin embargo, la esperanza es que el pronóstico sea alentador.

Los Panthers adquirieron a Jones en la fecha límite de cambios del año pasado procedente del Blackhawks de Chicago. El acuerdo proporcionó a los Panthers otro blueliner capaz de llevarlos a campeonatos consecutivos.

La destacada actuación de Jones en los playoffs de la Copa Stanley de 2025 para los Panthers ayudó a consolidar su candidatura para el equipo olímpico de EE. UU. este año. Como tal, el equipo olímpico estadounidense probablemente estará conteniendo la respiración hasta que surja una respuesta definitiva sobre la lesión de Jones.

La lesión de Jones podría abrirle la puerta a Adam Fox

Uno de los más desaires notables de la lista olímpica del equipo de EE. UU. era el jugador azul de los New York Rangers, Adam Fox. La idea predominante es que el equipo directivo de Estados Unidos eligió al defensa de los Panthers en lugar de a Fox.

Independientemente de si eso es cierto o no, la lesión de Jones podría abrir la puerta para que Fox regrese a la alineación del equipo de EE. UU. Según fuentesEl entrenador estadounidense Mike Sullivan y su personal se mostraron firmes en cuanto a incluir a Fox. La decisión finalmente recayó en el gerente general Bill Guerin, quien eligió al veterano jugador azul de los Panthers.

Si Jones no puede ir a Milano-Cortina el próximo mes, Guerin necesitará nombrar un reemplazo para Jones. Ese reemplazo podría ser Fox. Aunque no hay garantía de que sea el ex ganador del Trofeo Norris, es interesante ver el momento de toda esta desafortunada situación.