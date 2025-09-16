Panteras obstaculizadas por comienzos lentos

El Panteras de Carolina están comenzando la temporada 2025 0-2. Un comienzo decepcionante para una franquicia que tenía una sensación de optimismo que entraba en la temporada. Los Panthers cayeron al Cardenales de Arizona 27-23 en la semana dos, pero el puntaje final no cuenta toda la historia.

Una vez más, al igual que fueron la semana anterior contra los Jacksonville Jaguars, los Panthers se encontraron 20-3 en el medio tiempo. El principal Catalyst fue una vez más las primeras pérdidas de balón por el quarterback Bryce Young.

Young fue derribado por los Cardenales Josh Sweat, y el balón suelto fue recogido y devuelto para un touchdown por Zaven Collins. En la siguiente posesión, joven fue recogido en un pase destinado a Tetairoa McMillanLo que condujo a un gol de campo de los Cardenales, y los Panthers cayeron rápidamente 10-0.

Un valiente intento de regreso de 27-3 no fue suficiente para salir del agujero en el que se pusieron. Los Panthers saben que para ganar, no pueden ser su peor enemigo.

Comenzando más rápido

Los Panthers mostraron pelea en su intento de regreso contra los Cardenales de Arizona, pero no fue suficiente para superar los errores que los pusieron en esa posición. Descubrir cómo solucionar este problema es lo que el entrenador en jefe Dave Canales está tratando de determinar.

Darin Gantt de Panthers.comEn su artículo del 15 de septiembre, escribió sobre Canales que expresan la necesidad de que el equipo comience más rápido.

«Tenemos que eliminar los errores», dijo Canales. «Sabes, dos semanas seguidas, heridas autoinfligidas tempranas y 10 puntos como ese. Ir a la mitad (abajo) 20-3, y tenemos que cambiar nuestro modo, y no podemos jugar el fútbol complementario que estamos buscando, para poder mezclar las carreras, las acciones de juego, lo convirtieron en un juego de retroceso».

Canales fue alentado por el equipo que luchaba hasta el final, pero se señaló con el dedo a sí mismo para que los Panthers no estuvieran lo suficientemente preparados.

«Pero son los errores, y tengo que asumir toda la responsabilidad de eso en primer lugar para preparar a nuestros muchachos, y tenemos que volver al trabajo», dijo Canales. «No puedes jugar ese tipo de fútbol. Son las pérdidas de balón».

Si bien varias cosas salieron mal contra los Cardenales, también hubo algunas señales alentadoras.

Rush Defense alentador

Después de ser una de las peores defensas de la NFL el año pasado, los Panthers pusieron muchos recursos en mejorar su línea defensiva. Para reforzar la línea, los Panthers agregaron Tershawn Wharton, Bobby Brown IIIconsiguió Derrick Brown De vuelta de la lesión, y reclutado Nic Scourton y Príncipe príncipe.

Los frutos de ese trabajo no valieron la pena en la primera semana contra los Jaguars, ya que el equipo cedió más de 200 yardas por tierra. Sin embargo, contra los Cardenales, la unidad comenzaba a unirse.

El domingo, la defensa de los Panthers obtuvo un saco y cuatro tacleadas por pérdida contra el esquivo Kyler Murray.

Apoyador externo DJ WOMN Tuve un excelente día individual, acumulando cuatro tacleadas, una para una pérdida y una intercepción. Kassidy Hill de Panthers.comEn su artículo del 15 de septiembre, escribió sobre cómo Wonnum siente que los Panthers mejoraron esta semana.

«Hagamos nuestro errores que tuvimos en el primer juego ”, dijo Wonnum. «Muchas cosas diferentes de integridad Gap, problemas que tuvimos en el primer juego, simplemente fuimos y vimos la película y solo entramos y perfeccionamos eso y solo lo mostramos hoy».

Los Panthers buscarán continuar mejorando y creciendo en defensa cuando se enfrenten Michael Penix Jr. y el Atlanta Falcons el domingo.