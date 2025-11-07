Pantalla PaperMatte, lápiz óptico magnético y carga rápida de 100 W

Viernes 7 de noviembre de 2025 – 07:00 WIB
VIVA – Huawei no parece querer perder su prestigio en el mercado tableta global. Aunque fue golpeada por la guerra comercial hace varios años, esta marca tecnológica de China se ha levantado con una nueva línea de tabletas elegantes, potentes y ricas en funciones de productividad.
Lea también:
Sonido claro, lleno de emoción: HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC viene con 50 dB ANC y un precio de IDR 359 mil
Curiosamente, la serie de tabletas Huawei 2025 no solo está dirigida a profesionales, sino también a estudiantes, creadores de contenido y usuarios ocasionales. Con precios a partir de IDR 1 millón, Huawei ofrece una combinación de diseño premium, pantalla PaperMatte agradable a la vista, soporte para teclado y lápiz magnético, batería grande y carga rápida de hasta 100W.
Aquí hay ocho recomendaciones para las últimas tabletas Huawei en 2025 que están listas para respaldar su productividad, entretenimiento y actividades diarias de aprendizaje.
Lea también:
Revisión de Huawei MatePad Pro 12.2 Edición 2025: pantalla PaperMatte antideslumbrante de 144 Hz y excelente rendimiento, ¿puede reemplazar una computadora portátil?
1. MatePad 11.5
Lea también:
¡Sofisticado y a la moda! HUAWEI WATCH GT 6 Series tiene Advanced Sports y una batería que dura hasta 21 días
Esta tableta ofrece un equilibrio entre rendimiento y eficiencia. Equipado con el chipset Kirin T82B, el MatePad 11.5 puede realizar actividades diarias y juegos sin problemas. La pantalla PaperMatte de 11,5 pulgadas hace que la experiencia de lectura y trabajo sea más cómoda, mientras que la batería de 10.100 mAh puede durar hasta 14 horas. Con un precio de alrededor de 5,9 millones de IDR (8 GB/256 GB), este dispositivo también tiene cuatro altavoces estéreo de alta calidad.
2. MatePad Pro 12.2
Esta serie Pro viene con una pantalla OLED de doble capa de 12,2 pulgadas con alta resolución y un nivel de brillo de hasta 2.000 nits. Con el chipset Kirin T9A y una gran RAM, esta tableta es resistente para realizar múltiples tareas, diseño gráfico y edición de video. La frecuencia de actualización de 144 Hz y la carga rápida de 100 W permiten una carga completa en menos de una hora. El rango de precios es de 12,9 millones de IDR (12 GB/512 GB).
3. Ingresos MatePad Pro 13.2
Para aquellos a quienes les gustan las pantallas grandes, esta tableta viene con una pantalla OLED PaperMatte de 13,2 pulgadas con una relación de 3:2 y una frecuencia de actualización de 144 Hz. Con un chipset Kirin T92 y una batería de 10.100 mAh, así como un sistema de audio con 6 altavoces y 4 micrófonos, este dispositivo se vende por alrededor de 14,9 millones de IDR (12 GB/256 GB). La sensación de escribir en la pantalla es tan natural como escribir en papel.
4. Huawei MatePad 12 X
Esta tableta cuenta con una pantalla IPS LCD PaperMatte de 12 pulgadas que tiene un reflejo de luz mínimo. Equipada con el chipset Kirin T90A y 12 GB de RAM, esta tableta es compatible con M Pencil Gen 3 y Smart Magnetic Keyboard. Con una batería de 10.100 mAh y carga rápida de 66 W, este dispositivo tiene un precio de alrededor de 8,2 millones de IDR (12 GB/256 GB).
Página siguiente
5. Huawei MatePad Pro 12.2 (Versión anterior)