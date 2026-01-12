Pantalla dividida recoge el documental de la Berlinale ‘La fabulosa máquina del tiempo’

La empresa de ventas Split Screen ha adquirido los derechos de Eliza alcanza‘La fabulosa máquina del tiempo’ antes de su estreno mundial en la Berlinale en Generation KPlus. El documental, ambientado en el interior de Brasil, sigue a un grupo de niñas cuyo futuro difiere mucho de las difíciles vidas que llevaron sus madres en la región azotada por la pobreza.

Split Screen adquirió los derechos mundiales de la película, excluyendo Brasil.

<br />

Capai comenzó a pensar en hacer “La fabulosa máquina del tiempo” allá por 2013, cuando visitó Guaribas por primera vez. Anteriormente conocida como “la capital del hambre de Brasil”, la municipalidad de Piauí era la ciudad más pobre del país, y sus residentes luchaban por acceder a recursos básicos como agua potable y alimentos. Sin embargo, hace dos décadas, el primer gobierno del presidente Lula eligió la ciudad como campo de pruebas para su programa Fome Zero (“Hambre Cero”), cuyo objetivo era erradicar el hambre en Brasil. Poco después, Guaribas también se convirtió en una ciudad piloto para otra iniciativa exitosa de Lula, Bolsa Família (“Beca Familiar”), un programa que brindaba ayuda financiera a familias brasileñas pobres siempre que sus hijos asistieran a la escuela y estuvieran vacunados.

Bolsa Família cambió gran parte de Brasil, pero aún más Guaribas. Durante su primera visita, Capai conoció a niñas “de caras regordetas” a las que se les permitía jugar libremente en las calles, una realidad muy distinta a la de sus aún jóvenes madres. Las vidas de la generación anterior se parecían mucho más al nefasto pasado esclavista de Brasil, con mujeres casadas jóvenes con maridos a menudo violentos y luchando para llegar a fin de mes en una región donde la comida era escasa y el trabajo aún más escaso.

hablando con Variedad Antes del festival, Capai recuerda estar “profundamente conmovido por los cambios que estaban ocurriendo en la comunidad”. «Todo esto sucedió gracias a Bolsa Família, porque la condición principal del beneficio es que los niños vayan a la escuela. Me sorprendió mucho ver cuán diferentes eran las vidas de estas niñas de las de sus madres aún jóvenes. Me propuse regresar a la comunidad y seguir este proceso».

Capai visitó Guaribas dos veces antes del rodaje de la película, ganándose la confianza de la comunidad. La directora permitió a las niñas filmar la intimidad de sus hogares y su mundo de juego, siendo muy consciente de su responsabilidad como cineasta con acceso directo a los sujetos jóvenes. «Hablamos largamente con las familias sobre la película y de qué iba a tratarse. Sentimos una gran responsabilidad hacia los niños, no sólo físicamente durante el rodaje, sino también al saber qué dejar fuera de la película, ya que los niños dirán lo que se les ocurra. Fue un proceso largo en el set, pero también durante el montaje».

Cortesía de pantalla dividida

Capai dice que estrenar la película en Berlín fue una “obsesión personal”. «Era un deseo personal pero también político porque quería que la película se estrenara en un festival político». El director añade que el estreno será “potente”, ya que el equipo de la película traerá a las jóvenes estrellas de la película a la capital alemana. «Por primera vez viajarán al extranjero con sus madres. Será un momento simbólico para estas niñas cuyas madres crecieron en la miseria».

Lorena Morin de Split Screen dijo Variedad vio la película por primera vez en septiembre mientras asistía al floreciente encuentro de coproducción Brasil Cinemundi en Belo Horizonte. «Nos enamoramos a primera vista. Salimos del lugar con el corazón conmovido por el universo mágico que las chicas de Guaribas y Eliza crearon para dejarnos entrar en sus sueños, esperanzas y anhelos. Poco después de Dok Leipzig, donde se presentó nuevamente la película, comenzamos a trabajar con el equipo».

Comentando sobre cine brasileñoEn el actual espectacular impulso internacional de la película, impulsado el domingo con los históricos Globos de Oro de Wagner Moura y “El agente secreto”, Capai dice que es “muy especial” ser parte de ello. «Ver películas como ‘El agente secreto’, ‘El rastro azul’ y ‘Manas’ hablar de las complejidades de nuestro país y ser elogiadas internacionalmente es muy poderoso. Al mismo tiempo, necesitamos políticas públicas mucho más fuertes para que nuestra industria audiovisual pueda seguir prosperando».

«El gobierno necesita entender que nuestro sector es una industria más grande que la industria automotriz en Brasil. Necesitamos políticas constantes y estables para el sector audiovisual en el país. Es fantástico ver lo que está sucediendo a nivel internacional con nuestras películas en este momento, pero también me preocupa la falta de leyes y políticas públicas que garanticen que la industria seguirá creciendo. Brasil debería invertir en el cine como herramienta de soberanía cultural».