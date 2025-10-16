Panorámica Pictures adquiere ‘Mimics’ de Kristoffer Polaha

Kristoffer Polaha‘s «imita” ha sido adquirido por Fotos Panorámicas, Variedad puede compartir exclusivamente. La película, que marca el debut como director de Polaha, se estrenará el 6 de febrero de 2026.

«Me atrajo esta historia única que explora la fama y lo sobrenatural, al mismo tiempo que logra ser divertida, romántica y espeluznante», dijo Polaha, quien dirige la película como Sam Reinhold, un impresionista en apuros que hace un pacto con el infame títere Fergus. El títere catapulta la carrera de Sam y pone en peligro su bienestar. «La película es un juego. Trabajar a ambos lados de la cámara para contar esta historia fue una experiencia extremadamente gratificante».

“Mimics” está protagonizada por el cantante Mōriah, Chris Parnell, Stephen Tobolowsky, Jesse Hutch, Jason Marsden y Austin Basis. La película, que se estrenó en el Festival Internacional de Cine Cordillera, fue producida por Ken Carpenter bajo su marca Nook Lane Entertainment, junto con Polaha; Adam Karm y Ben Wagner produjeron con Podunk Productions y AKA Productions.

«He colaborado con Kris varias veces y siempre se ha desempeñado muy bien como actor. Tenía plena confianza en que, como director, encontraría la columna vertebral de esta historia especial», dijo Carpenter. «Él tenía un dominio firme en la dirección en todo momento (al mismo tiempo que actuaba y producía), y logró combinar elementos de comedia, romance y thriller en una historia divertida, aterradora y cohesiva. Esa no es una tarea fácil. Estoy ansioso por que el público entre al mundo que creó para ‘Mimics'».

Michael Scott, director ejecutivo de Panorámica Picture, añadió. «Kristoffer, Ken y el equipo que formaron han contado una historia muy interesante, entretenida y oportuna. Estamos ansiosos por estrenar la película en los cines en febrero».

Polaha está representada por Gersh y Sugar 23.

Mira el tráiler a continuación: