Panja Bumn Bill acepta prohibir a los ministros en posiciones duales

Yakarta, Viva – Comité de trabajo (Al aire libre) El proyecto de ley de la Comisión VI de la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley (RUU) sobre la Cuarta Enmienda a la Ley Número 19 de 2003 sobre Mucho Negocio de propiedad estatal (Bullido).

Hay 84 artículos enmendados, incluidas las prohibiciones. Departamento duplicadoFortalecer la transparencia y el aliento de la igualdad de género.

El presidente de la factura de Bumn Panja Andre Rosiade dijo que el número de artículos revisados ​​hizo de la discusión esta vez el mayor cambio desde que la regulación de Bumn se implementó por primera vez hace más de dos décadas.

«Hay 84 artículos enmendados en esta revisión, que van desde las reglas de la oficina, los mecanismos financieros, hasta el fortalecimiento del papel de la supervisión», dijo Andre durante la reunión de la Comisión VI en Yakarta, el viernes 26 de septiembre de 2025.

Explicó que una de las sustancias importantes era una prohibición en posiciones duales para Ministro o Viceministro Como un órgano de bumn, tanto en el puesto de directores, comisionados y la Junta de Supervisión.

Esta disposición es un seguimiento de la decisión del Tribunal Constitucional número 128/PUU-XXIII/2025 que enfatiza la necesidad de la separación de las funciones ejecutivas con la gerencia de bumn.

La revisión también eliminó la regla de que los miembros de la Junta Directiva y la Junta de Comisionados no eran los administradores estatales.

Por lo tanto, se considera que los funcionarios en el entorno de bumn tienen el estado de un organizador estatal que debe cumplir con el principio de integridad y responsabilidad pública.

Además, el Parlamento y el Gobierno acordaron incluir disposiciones sobre la igualdad de género.

Según Andre, el nuevo artículo regula que las mujeres tienen la misma oportunidad de ocupar los puestos de directores, comisionados y puestos gerenciales en el entorno de bumn.

«Esta regulación proporciona un espacio igual para las mujeres en las filas de liderazgo de bumn», dijo.

En el aspecto financiero, la revisión de la ley de bumn agregó que el acuerdo con respecto a la serie Dwiwarna A dividendo que será administrado por el organismo de regulación de bumn con la aprobación del presidente.

Este acuerdo tiene la intención de reforzar la autoridad del gobierno para determinar la dirección de la política estratégica de bumn.

El proyecto de ley también enfatizó la importancia de la transparencia a través de la participación de la Agencia de Auditoría Suprema (BPK).

Con esta nueva disposición, el BPK recibe plena autoridad para examinar los estados financieros de Bumn para aumentar la responsabilidad en la gestión de los activos estatales.

El aspecto fiscal también se fortalece al incluir reglas de impuestos para las transacciones que involucran participación operativa, tenencia de inversiones y terceros. El gobierno recibe la autoridad para regular las regulaciones técnicas a través del gobierno.

Andre agregó, este cambio también tocó las disposiciones con respecto al mecanismo de transición de autoridad del Ministerio de SOES a la Agencia de Regulación de Bumn (BP Bumn).

El mecanismo se regulará aún más para que la transición institucional funcione sin problemas sin alterar las operaciones de las empresas estatales.

Si ha sido aprobado en el Nivel I, el proyecto de ley en la Cuarta Enmienda a la Ley de Bumn se llevará a las conversaciones de Nivel II o a la reunión plenaria de DPR por una decisión y se convertirá en una ley. (Hormiga)