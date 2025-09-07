Pánico en la aldea de Meerut sobre informes de `hombres desnudos ‘arrastrando a las mujeres a los campos







Panic se ha apoderado de Bharla Village cerca Meerut Ciudad que sigue a los incidentes de mujeres que se llevan a los campos por hombres «desnudos». Según la policía, han recibido informes de dos de estos incidentes en los últimos 10 días.

El 30 de agosto, una mujer que pasaba un campo fue supuestamente agarrada por dos hombres. Un conductor de autobús escolar y un guardia que presenció el incidente dio una alarma y salvó a la mujer, que escapó de lesiones.

Después del informe, la policía lanzó una operación de búsqueda usando un dron e instaló siete cámaras de CCTV en el área. El jefe de la aldea, Rajendra, dijo, según la mujer, los jóvenes que la arrastraban estaban completamente desnudos.

«Solo se han producido dos incidentes. Se ha registrado un caso contra personas desconocidas en función de una queja. Los informes de más incidentes son rumores», dijo el superintendente de la policía, City, Ayush Vikram Singh a PTI.

«La investigación inicial sugiere que el asunto está vinculado a una disputa interna de una escuela privada y la política electoral local de Panchayat», dijo.

La estación de policía de Daurica, Sho Suman Kumar Singh, dijo que el primer incidente ocurrió el 25 de agosto y el segundo el 30 de agosto, ambos frente a la Escuela Internacional Ved.

El SHO dijo que la policía desplegó drones y mujeres oficiales en llanuras durante varios días, pero no encontró pistas.

Cuatro especiales policía Se han formado equipos para cazar a los culpables, dijo.

