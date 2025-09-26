Paniai DPRK cuestionando la existencia de tropas TNI no orgánicas en la regencia de Paniai

Yakarta, Viva – Miembros de la Regencia DPRK PaniaiJudas Nawipa evaluó la presencia equipo no organco TNI En Paniai, la regencia causó disturbios en los miembros de la comunidad. La presencia de las tropas se llamó no acompañada de información y coordinación adecuadas.

Dijo, personas que simplemente sintieron la situación paz y propicio, todavía traumatizado por el conflicto y la violencia.

Según él, la comunidad de Paniai acababa de sentir que la atmósfera de paz estaba en el área del desarrollo de su territorio. Los residentes están reorganizando la vida que siempre sufren el conflicto.

«Las tropas orgánicas TNI-Polri son asistidas por la Fuerza de Tarea existente y la asistencia de tropas de Brimob adicionales en realidad ha logrado hacer que nuestra atmósfera de territorio sea pacífica y propicia», dijo Yudas en una declaración escrita, el viernes 26 de septiembre de 2025.

Admitió que estaba sorprendido, en medio de los esfuerzos para llevar a cabo el desarrollo con su pueblo, de repente los residentes se sorprendieron por la presencia de tropas no orgánicas que fueron cada vez más intensas la semana pasada.

«Nosotros, como representantes de la gente, no sabemos que las tropas no orgánicas del TNI fueron desplegadas en Paniai por lo que los intereses. De hecho, hasta ahora no podemos coordinar con estas tropas», dijo Judas.

Yudas afirmó haber recibido información de que las tropas no orgánicas realizaron una patrulla de medianoche. De hecho, en varios lugares, dijo, según los informes, se había buscado desde la casa hasta el hogar.

«Esto es lo que hace que nuestra gente se asuste, por lo que hay otra ola de refugiados», dijo.

Esperaba que el comandante de TNI pudiera ordenar a sus funcionarios que proporcionaran dirección, información y coordinación con su partido con respecto a la presencia de estas tropas no orgánicas.

«Al menos esto puede calmar a los residentes de Paniai. Para que sepan que estas tropas vienen en orden y por qué. Ahora todos están asustados, por la noche se visita el ejército», dijo.

Mientras tanto, el Presidente de la Fuerza de Tarea de Desarrollo de la Aldea Yunus Kadepa dijo que actualmente hay un refugiado de residentes a los distritos vecinos que se consideran más propicios.

Miles de personas han salido de la aldea, generalmente tienen miedo y traumatizan por las patrullas llevadas a cabo por estas tropas no orgánicas.

«Aún más triste, no podemos proporcionar una respuesta a la gente a la presencia de esta tropa», dijo Yunus.

Según él, los enviados de las tribus lo han encontrado repetidamente preguntando cuál es el propósito y el propósito de la presencia de este equipo.

«Pero, lo siento mucho, no pude dar una respuesta. Porque no lo sabía, nadie me lo dijo», dijo.

Yunus también esperaba que hubiera información clara y coordinación del gobierno central, las actividades de estas tropas no orgánicas se congelaron primero.

«Le pedimos al comandante de TNI, hasta que haya información y coordinación claras. Las tropas no orgánicas para regresar a su sede, la confianza y la mentalidad de las personas pueden restaurarse para que puedan regresar a sus aldeas. Debido a que nuestra región necesita desarrollo, la economía debe funcionar. ¿Cómo podemos construir si nuestra gente evacúa todo», dijo?