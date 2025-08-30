Pangkostrad conoce a los manifestantes en Kwitang: pidieron a sus amigos que fueran liberados

Yakarta, Viva – Comandante del teniente general de Kostrad Tni Mohammad Fadjar llegó a la ubicación de demostración en Jalan Kramat KwitangCentral Yakarta, sábado 30 de agosto de 2025. El teniente general Fajar vino a examinar las condiciones de seguridad y cumplir con las masas manifestantes que todavía sobreviven.

En esa ocasión, el teniente general de Fajar diálogo con los manifestantes y escuchó sus demandas. También pidió persuasivamente a los manifestantes que se dispersen y regresen a sus hogares.

«Simplemente piden a sus amigos que sean liberados, pero lo hemos dejado», te dijo Fadjar a los medios frente a Mako Brote Kwitang.

La policía hace manifestantes de la cara barricada frente a Mako Brimob, Kwitang, Yakarta Foto : Mario Sofía Nasución/Antara

Fadjar no explicó en detalle cuántas personas de las masas fueron detenidas, cuántas fueron liberadas y donde los manifestantes fueron detenidos previamente. Solo se aseguró de que los manifestantes detenidos hubieran sido liberados.

Además, Fadjar también examinó brevemente la condición de las fuerzas de Brimob que estaban en guardia en el lugar después de ser el objetivo de la acción de dos días seguidos. «Sí, mira la condición de los amigos de Brimob. Han pasado dos días (manifestación) él también está cansado», dijo Fadjar

Ahora, Fadjar solo se enfoca en garantizar que las manifestaciones funcionen propicio y seguro. También pidiendo a las masas que realicen una demostración ordenada, sin tener que dañar las instalaciones públicas.

Hasta ahora, las condiciones en el área de Jalan Kramat Kwitang todavía no son completamente propicias. El personal de Brimob todavía está en guardia frente a la sede, mientras que varias personas todavía se están reuniendo al final del camino que conduce al mercado del senen.

Para tener en cuenta, esta manifestación fue las secuelas de la muerte de un taxista de motocicletas en línea (OJOL) llamado Affan Kurniawan porque fue golpeado por un vehículo táctico (Rantis) propiedad de Brimob. Este incidente ocurrió cuando las masas llevaban a cabo acciones en el área de Pejompongan, Central Yakarta, jueves 28 de agosto de 2025. (Ant)