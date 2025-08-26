Pangkalan Bun Bun decide 10 hectáreas de tierra en Kobar propiedad de los herederos

Yakarta, Viva – Corte Negeri (PN) Pangkalan Bun decidió que el objeto de la disputa tierra Cubriendo un área de 10 hectáreas en Jalan Solid Karya, Kampung Baru, Kotawaringin Barat Regency (Kobar), Kalimantan central (Central Kalimantan), es legítimo de propiedad heredero Brata Ruswanda.

Leer también: El gobierno de Kobar Regency rechaza la decisión PN sobre la tierra de Demplot, esta es la razón



En su veredicto, los jueces del Tribunal de Distrito de Pangkalan Bun otorgaron a todos los herederos porque consideraban que la emisión del Decreto del Gobernador Central de Kalimantan (SK) con respecto a la tierra era un acto en contra de la ley.

Además, en una copia de su decisión, el Tribunal de Distrito de Pangkalan Bun también rechazó todos los argumentos entregados por el acusado, en este caso el Gobierno de la Regencia de Kobar (Pemkab), porque el decreto del gobernador emitido en 1974 no tenía fuerza legal.

Leer también: Palace revela razones de Prabowo para la forma de la Autoridad de Gestión de Pantura





Casos legales juzgados en la corte (ilustración fotográfica). Foto : Entre fotos/akbar nugroho gumay

El abogado del heredero, Poltak Silitonga, afirmó estar agradecido y apreciaba enormemente el Tribunal de Distrito de Pangkalan Bun que no pudo ser intervenido por ninguna parte hasta finalmente a favor de la verdad y la gente pequeña.

Leer también: Comisión de la Cámara de Representantes II Apreciación de las disculpas de Nusron, recuerde ya no por el ruido



«El Tribunal de Distrito de Pangkalan Bun muestra que con esta decisión, a pesar de que afirmamos el regente o gobernador, el panel de jueces permaneció guiado por la evidencia y los hechos legales que existían en el momento del juicio y no querían ser influenciado por ninguna fuerza», dijo a los periodistas, Pangkalan Bun, Central Kalimantan, martes 2625 de agosto.

Poltak dijo que todas las pruebas y los hechos presentados en el juicio mostraron que la tierra era propiedad de Brata Ruswanda, que ahora debe ser entregada a sus herederos.

«El argumento entregado por el acusado al incluir solo una fotocopia del decreto del gobernador en 1974 fue legalmente defectuoso y no tenía el poder de la prueba», dijo.

Por otro lado, Poltak realmente lamentó la actitud del arrogante regente adjunto de Kobar y no apreció la decisión del Tribunal de Distrito de Pangkalan Bun.

«Incluso si no está satisfecho con el veredicto que ha sido decidido por el Tribunal de Distrito de Pangkalan Bun, sí, por favor, tome medidas legales para el Tribunal Superior, ni siquiera digas decepcionado con la decisión del Tribunal de Distrito de Pangkalan Bun», dijo.

Lo que está claro, Poltak afirmó que su partido continuaría supervisando este caso a fondo.

«Incluso estoy listo si el DPRD es llamado por RDP. Llámenos para que explique todo lo relacionado con este problema, también llame al regente, llame al abogado, llame a todos, llame a los testigos también, demostraremos que nunca tomamos tierras pertenecientes a otros, especialmente la tierra estatal», dijo.

Para su información, el caso de disputa de la tierra de 10 hectáreas comenzó con un reclamo unilateral del gobierno de la regencia de Kobar que declaraba que la tierra era un activo regional.

Los herederos que tienen documentos de propiedad no aceptaron y tomaron acciones legales.