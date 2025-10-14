Jacarta – Comandante del TNI General TNI Agus Subiyanto lo hizo de nuevo rotación Hay 286 puestos de oficiales de alto rango en el TNI.

Lea también: Prabowo quiere enviar TNI a países en conflicto, MPR: Indonesia proporciona tranquilidad



La rotación de puestos se establece en el Decreto del Comandante del Ejército Nacional de Indonesia Número Kep/1334/IX/2025 sobre la terminación y el nombramiento de puestos dentro del Ejército Nacional de Indonesia.

Varias posiciones estratégicas cambiaron y varios oficiales recibieron ascensos. Entre otras cosas, el cargo de Comandante del Comando Militar Regional(Comandante) XIV/Hasanuddin está en manos del mayor general del TNI Bangun Nawoko, quien anteriormente se desempeñó como comandante de la División 3 Kostrad.

Lea también: Apoyo al envío de tropas del TNI a Gaza, Comisión I de la RPD: Compromiso con la diplomacia humanitaria



Mientras tanto, el mayor general del TNI Windiyanto ocupa un nuevo puesto como Wadankodiklatad. Luego, el puesto de comandante de la División 3 de Kostrad dejado por el mayor general Bangun Nawoko será ocupado por el general de brigada Bangun Suryadi Tayo, quien anteriormente ocupó el cargo de Kasdam XIX/Tuanku Tambusai.

El general de brigada Wahyu Yudhayana, quien anteriormente se desempeñó como Jefe del Servicio de Información del Ejército (Kadispenad) fue ascendido a un nuevo cargo, a saber, Sesmilpres Kemensetneg.

Lea también: Un soldado del TNI fue asesinado a tiros por la OPM en la bahía de Bintuni, Papúa



El puesto de Wahyu como Kadispenad fue reemplazado por el Coronel Inf. Donny Pramono, quien anteriormente se desempeñó como Paban VI/Inteltek Sintelad.

Aparte de eso, el general de brigada del TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang, quien anteriormente se desempeñó como Karo Infohan, Secretaría General del Ministerio de Defensa, asumió un nuevo cargo, a saber, Director de Jakstrahan, Dirección General de Strahan, Ministerio de Defensa.

El cargo del General de Brigada Frega como principal oficial de relaciones públicas del Ministerio de Defensa (Kemhan) fue reemplazado por el Coronel Arm Rico Ricardo Sirait, quien anteriormente se desempeñaba como Jefe del Cuartel General del Ejército.

Además de estos nombres, otros oficiales del TNI AD a nivel de General de División y General de Brigada también han recibido nuevos puestos y algunos han sido colocados como Cuartel General del Ejército de Pati debido a su retiro.