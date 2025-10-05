Pangdam, Danlantamal y Danlanud se unieron a la línea

Yakarta, Viva – Desfiladero equipo oficial de alto rango Ejército Nacional Indonesio (TNI) Comenzar una serie de tropas de TNI contaminando en el 80 aniversario del TNI en Silang Monas, Central Yakarta, domingo 5 de octubre de 2025.

El almidón tni apareció marchando ante el presidente Prabowo Subianto después del desfiladero del transportista del símbolo de honor o el estandarte del TNI, el ejército, la marina y la Fuerza Aérea.

El 80 aniversario del aniversario de TNI fue dirigido por el mariscal de TNI Deny Muiis, quien diariamente se desempeñó como comandante del Comando de Tropas Fast Motion (Pangkopasgat).

Desfiladero de los oficiales de TNI High en el 80 aniversario del TNI

El oficial de TNI High Fuerza que actuó en la ceremonia consistió en uno y dos generales de estrellas que ocuparon altas posiciones del TNI. Incluyendo el comandante del Kodam, comandante de la Base de la Armada, comandante de Lanud al comandante de la unidad en el TNI.

El Alto Oficial de TNI fue dirigido por el teniente general Kunto Arief Wibowo, quien se desempeñó como comandante del Comando Regional Conjunto (Pangkogabwilhan). Se graduó de la Academia TNI de 1992.

Prabowo anteriormente enfatizó la importancia del mejor liderazgo de TNI y se convirtió en un ejemplo para los soldados. Recordó a los elementos del liderazgo de TNI que cada escalón en cada nivel debe fomentar y dar un buen ejemplo a sus miembros.

«El liderazgo en el TNI debe conducir a un liderazgo ejemplar, debe conducir al liderazgo de Ngarso Sung Tulodo, debe dar un ejemplo por delante. No hay lugar para los líderes incompetentes, que no son profesionales, que no entienden sus deberes», dijo.

El presidente Prabowo ordenó al comandante de TNI y al jefe de gabinete que evaluara y supervisaran continuamente el liderazgo en el TNI. «Nuestros soldados tienen el derecho y exigen el mejor liderazgo, el mejor liderazgo», dijo Prabowo