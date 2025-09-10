Paneles de pueblo que recibirán capacitación para emitir certificados de casta Kunbi en Maharashtra







Comités de nivel de aldea formados bajo un reciente Resolución del gobierno de Maharashtra (GR) para procesar las solicitudes para los certificados de casta Kunbi pronto se someterán a capacitación, confirmó un funcionario el miércoles.

El Departamento de Justicia Social y Asistencia Especial, en una resolución con fecha del 2 de septiembre, anunció la formación de estos comités para verificar y emitir certificados de Kunbi a los miembros de la comunidad de Maratha que pueden proporcionar evidencia histórica del linaje de Kunbi, una demanda clave del activista de la cuota Manoj Jarange, según la agencia de noticias PTI.

Kunbi es un grupo social clasificado como otra clase atrasada (OBC) en Maharashtra.

La Resolución del Gobierno (GR) también mencionó la implementación del Gazette de Hyderabad.

El coleccionista de Chhatrapati Sambhajinagar, Dilip Swami, declaró que las pautas para la capacitación aún no se han recibido.

«El proceso para emitir certificados (KUNBI) aún no está finalizado. No hay solicitud para emitir certificados de casta (para KUNBIS) pendientes en Chhatrapati sambhajinagar distrito. Según el nuevo GR, se han formado comités a nivel de la aldea «, dijo Swami, informó la agencia de noticias PTI.

Dijo que los paneles del pueblo verificarán las solicitudes, verificarán registros y enviarán informes a las oficinas interesadas, lo que emitirá certificados.

«Hemos recibido una carta (del gobierno) sobre impartir capacitación a estos equipos», dijo, y agregó que las sesiones de capacitación se han planeado a partir del jueves, sujeto a la recepción de pautas.

Mumbai: Bhujbal se opone a la cuota de maratha GR, exige retiro o enmienda

El gobierno de Maharashtra se enfrenta a un nuevo choque desde adentro. Chhagan BhujbalUn ministro del gabinete y NCP (Ajit Pawar) MLA, se ha opuesto a la Resolución del Gobierno (GR) en la reserva de Maratha, exigiendo que el documento sea retirado o enmendado. Pero, por ahora, el gobierno no está de humor para revertir su decisión.

Se dice que Bhujbal escribió una carta al primer ministro Devendra Fadnavis, pidiendo al gobierno que retire o cambie su orden del 2 de septiembre. El GR permite que el uso de la Gaceta de Hyderabad le dé a Marathas el estado de Kunbis, otra clase atrasada (OBC), un movimiento al que Bhujbal se ha opuesto fuertemente.

Según las fuentes de Mantralaya, Bhujbal escribió la carta en su calidad de presidente fundador de Akhil Bharatiya Mahatma Phule Samata Parishad, en lugar de escribir como ministro o líder del PNC. Hablando con los medios de comunicación en MantalayaBhujbal afirmó que el gobierno no debería haber llamado a Marathas Kunbis. «El GR necesita ser retirado o enmendado», agregó el hombre fuerte de OBC.

(Con entradas PTI)





