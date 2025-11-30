Panel de la Corte Suprema comenzará la inspección puntual de la estampida de Karur el lunes







El panel designado por la Corte Suprema que supervisa la Oficina Central de InvestigaciónLa investigación sobre la estampida de Karur llevará a cabo inspecciones sobre el terreno el lunes, dijeron fuentes a un medio de comunicación.

La estampida en la ciudad de Karur, Tamil Nadu, está dirigida por el juez retirado de la Corte Suprema, Ajay Rastogi.

La inspección, dijeron las fuentes, tendrá una duración de tres días y se prestará atención a cada punto de la zona cero.

El panel estará armado con una lista de verificación para el escrutinio y tratará de construir una cronología de los eventos a medida que se desarrollaron para señalar brechas en el sistema, con el fin de responsabilizar a las agencias gubernamentales, que no parecían estar preparadas para la multitud.

Hace unos días, BJP La diputada Aparajita Sarangi acusó a la policía y calificó la tragedia como una falla de inteligencia: «Se dio permiso para 10.000 personas. Cuando se reunieron 30.000 personas, no entiendo cómo pudo suceder esto porque es nada menos que una falla de inteligencia por parte de la policía… Se dio permiso para un lugar que no se debía dar. Es casi un cuello de pollo, una gran cantidad de personas no pueden congregarse allí. Por lo tanto, es extremadamente desafortunado», dijo. La mortal estampida durante la manifestación Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK) del actor convertido en político Vijay el 27 de septiembre se cobró 41 vidas y dejó más de 60 heridos.

