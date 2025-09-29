Panel de animación SCAD Pixels and Pencils 2025: KPOP Demon Hunters

Variedad se enorgullece en anunciar la cuarta edición de su serie «Píxeles y lápices», destacando a los directores detrás de algunas de las películas animadas de este año en este año Festival de cine de Scad Savannah.

Entre los directores de las seis películas animadas: «Arco», «Elio», «In Your Dreams», «,»Cazadores de demonios de KPOP«» Little Amélie o el personaje de la lluvia «y»Teenage Mutant Ninja Turtles Chrome Alone 2: Lost in New Jersey«-son un número récord de mujeres cineastas y el primer corto animado en participar en la mesa redonda.

Como parte de Variedad La cobertura de la temporada de premios inigualables y su asociación de larga data con SCAD, los directores seleccionados muestran una amplia gama de visiones artísticas y estilos de animación. Su trabajo culminará en una mesa redonda moderada por Clayton Davis, Variedad Editor de premios principales, el lunes 27 de octubre.

Un total de nueve autorizadores se unirán a la conversación, incluida Domee Shi de «Elio» de Pixar, quien es el primer participante que regresa del panel después de ser seleccionado en 2022 para «Turning Red» de Pixar. Shi se encuentra entre las cuatro mujeres en el panel este año, las más jamás en un año determinado. Los otros incluyen a su compañera directora de «Elio» Madeline Sharafian, Maïlys Vallade de la aclamada «Little Amélie o el personaje de Rain» y Maggie Kang de Gkids, uno de los co-hielmers de la explosiva exitosa «Kpop Demon Hunters» de Netflix «.

Otro novato notable al panel es Kent Seki, quien representará a «Teenage Mutant Ninja Turtles: Chrome Alone 2-Lost in New Jersey», el primer corto animado en ser invitado al panel. La película se estrenó en el Annecy International Animation Film Festival en junio y estará calificado en la categoría animada de cortometrajes en esta temporada de Oscar, tocando junto con las proyecciones de la próxima «The Spongebob Movie: Buscar a SquarePants». Producido por Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Jeff Rowe y Ramsay McBean, el pariente animado de la película, «Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem», participó en la edición 2023.

La lista completa de directores en el panel son:

Ugo Bienvenu – «Arco» de Neon

Madeline Sharafian y Domee Shi – «Elio» de Pixar

Alex Woo – «In Your Dreams» de Netflix

Chris Appelhans y Maggie Kang – «KPOP Demon Hunters» de Netflix

Maïlys Vallade y Liane-Cho Han Jin Kuang-«Little Amélie de Gkids o el personaje de la lluvia»

KENT SEKI – «Tortugas Ninja Mutante Teenage de Paramount Pictures: Chrome Alone 2 – Perdido en Nueva Jersey»

El panel se ha convertido en el destino de referencia para contendientes animados durante la temporada de premios. El panel 2024 incluyó a los nominados al premio de la Academia «Inside Out 2», «Memoir of a Snail» y «The Wild Robot», así como el eventual ganador del Oscar «Flow». En 2023, cineastas nominados como Peter Sohn («Elemental»), Nick Bruno y Troy Quane («Nimona») y Joaquim Dos Santos, Justin K. Thompson y Kemp Powers («Spider-Man: a través de Spider-Viever») comenzó su Oscar Runs en el panel, después del panel INAUGUN Deseo «), Dean Fleischer Camp (» Marcel the Shell With Shoes On «) y Shi (» Girándose rojo «).

Variedad también presentará su cuarto anual de 10 artesanos para ver homenajeados En el festival, reconoce a los artistas destacados en la cinematografía, el diseño de disfraces, la edición, el cabello y el maquillaje, el diseño de producción, la edición/diseño de sonido y los efectos visuales. Ese panel será moderado por Jazz Tangcay, Variedad Editor de artesanos senior.

Presentado por el Savannah College of Art and Design, el SCAD Savannah Film Festival está lleno de creatividad cinematográfica de profesionales galardonados y cineastas emergentes. Cada año, más de 63,000 personas asisten al festival de ocho días.