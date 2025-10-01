Panel BJP-NDA Flaks ‘Falk Play’ en el rally del jefe de TVK Vijay







Un panel de parlamentarios de NDA-BJP encargado de investigar las circunstancias que condujeron a la estampida del 27 de septiembre aquí el martes cuestionó la elección del lugar asignado para el actor Rally de Vijay. Refiriéndose al incidente fatal, BJP MP y Jefe de Panel, Hema Malini dijo que las autoridades que asignaron un «lugar estrecho» para el programa eran «inapropiados». El lugar estrecho y el corte de energía durante el rally de Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK) parecían ser «algo sospechoso» y no natural, dijo.

Malini, liderando una delegación de 8 miembros, llegó a Karur el martes por la tarde para analizar las circunstancias que condujeron a la estampida el 27 de septiembre, donde murieron 41 personas y casi 60 heridas. Después de su visita, el panel también visitó el hospital en Karur para reunirse con los heridos y las familias de las víctimas que murieron en la estampida.

Custodia judicial

Dos portadores de la oficina, el vicepresidente del Secretario del Distrito de TVK West, Mathiyalagan, y el secretario del Distrito Central de Karur, Kasi Pounraj, que fueron arrestados después del FIR, fueron enviados el martes a 14 días de custodia judicial, dijo la policía. El Secretario General del Estado de TVK, Bussy Anand, y el Secretario General Adjunto Nirmal Kumar también son nombrados en el FIR, pero aún no se han arrestado. Mientras tanto, la policía arrestó el martes al secretario del Distrito de Karur West, vicepresidente de Mathyiyalagan.

La verdad saldrá: Jefe de TVK Vijay

El actor y jefe de TVK Vijay dijo el martes que no ha visitado a las personas afectadas en la medida en que su presencia allí llevaría a una «situación inusual». Ministro Principal desafiante Mk StalinVijay dijo que el CM podría «hacerle cualquier cosa», pero no a sus colegas del partido. El actor dijo que nunca se ha enfrentado a una «situación dolorosa» en su vida. «Te conocería (familias de víctimas, las heridas) pronto», dijo en un mensaje de video publicado en su página de redes sociales.

Vijay dijo que la verdad sobre el incidente fatal saldrá pronto, alegando que no hizo nada malo. «Puede hacerme cualquier cosa», dijo, incluso cuando sus colegas del partido, incluidos los líderes superiores, Bussy N Anand y Ctr Nirmal Kumar, se enfrentan a un caso policial. «No hice nada malo; mi viaje político continuará con un vigor renovado», dijo Vijay.

